Первым в суд был доставлен 19-летний вильнюсец Таутвидас Путис. Прокурор Томас Чепелёнис просит суд взять его под стражу на 3 месяца. Судья Павел Борковский удовлетворил просьбу прокурора.
Путис вел себя в суде агрессивно - после заседания суда пытался пнуть фотографа ногой.
По словам прокурора, Путис, который был судим за нарушение общественного порядка, раньше в течение месяца работал экскаваторщиком на стройке, где дежурил Синявский - выкапывал пруды (в деревне Тракайского района строят рыбоводческое хозяйство). Он - единственный из подозреваемых, который был знаком с Синявским (кстати, сторож работал неофициально).
Путис признал, что в ту ночь он был на месте преступления, но уверяет, что сторожа не убивал - якобы был лишь наблюдателем. Другие подозреваемые также сваливают вину друг на друга.
Приехавшие за горючим (на стройке было около 2 т дизельного топлива) на автомобиле Путиса молодые люди били сторожа кулаками, пинали ногами, кто-то из них нанес ранения ножом. После этого уже мертвого сторожа положили в багажник его автомобиля Volkswagen Touran увезли в Варенский район и там сожгли в лесу.
Двое других подозреваемых - жители Алитуса. 19-летний также уже был судим, 15-летний до сих пор в поле зрения полиции не попадал. Прокурор Чепелёнис в четверг намерен обратиться в суд с просьбой о назначении им ареста на 3 месяца.
Их подозревают в убийстве из корыстных побуждений для сокрытия другого преступления (кражи горючего). Синявский был убит 7 января ночью.
Около 13.20 ч. в суд доставили второго подозреваемого - 15-летнего жителя Алитуса. Подросток был доставлен в суд в маске.
Прокуратура просила суд взять подозреваемого под стражу на 3 месяца, судья удовлетворил просьбу прокурора.
Портал alytusplius.lt пишет, что в учебном заведении, где учился 15-летний подозреваемый, он каких-либо хлопот не доставлял, но много прогуливал. За прогулы его поведение неоднократно обсуждали на педсовете. "Родители юноши разведены, он живет с матерью, которая сама признала, что и раньше и сейчас сложно было заставить его ходить в школу", - сказал alytusplius.lt директор школы.
В суд доставлен третий подозреваемый. 19-летнего жителя Алитуса Ауримаса Ярушявичюс доставили в суд в 15.28 ч.
Его адвокат Йонас Лейкаускас сказал, что у него не было основания просить суд не брать его подзащитного под арест, несмотря на то, что Ярушявичюс просил об этом.
Адвокат высказал свою позицию – правосудие должно восторжествовать. Он признал, что было совершено ужасное преступление, поэтому возникает вопрос, в своем уме ли подозреваемые.
Третий подозреваемый сказал в суде, что они не хотели убивать сторожа, это произошло спонтанно. Молодые люди только хотели слить горючее.
Никто из подозреваемых не признается в том, что нанес сторожу ножевые ранения. Однако они не скрывают, что ножевые ранение были нанесены.
Во вторник (9 января) тело Синявского было обнаружено в Пирчюпском лесу. 10 января полиция задержала подозреваемых в убийстве.
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