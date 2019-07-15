Заведующая Отделом коммуникации Генеральной прокуратуры Литвы Эляна Мартинонене сказала BNS, что арест А. Палецкиса просят продлить на максимальный срок - три месяца.

А. Палецкис находится под арестом с октября прошлого года. В отношении другого подозреваемого в этом деле – вильнюсского предпринимателя Деймантаса Бертаускаса избраны более мягкие меры пресечения.

О том, что А. Палецкис задержан и ему, а также "группе лиц", фамилии которых не указываются, предъявлены подозрения в вероятном шпионаже в пользу России, правоохрана сообщила в декабре прошлого года и до сих пор практически не предоставляет никакой информации о ходе расследования.

Фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.

Дополнено.

Подозреваемый в Литве шпионаже в пользу России Альгирдас Палецкис не может встретиться с близкими – за девять месяцев ему всего раз позволили увидеться с женой, говорит отец подозреваемого, бывший европарламентарий Юстас Палецкис.

"Почти за девять месяцев одну встреча была у жены, больше никто: ни дети, ни родители, ни другие близкие, – не встречались. Общаемся письмами", – сказал Ю. Палецкис BNS.

Бывший политик сказал, что сын "категорически отрицает обвинения".

Ю. Палецкис говорит, что видеться с близкими его сыну не позволяет прокурор, и удивлен таким решением.

"Насколько я знаю от адвоката, это прерогативы прокурора. Почему он принимает такие решения, я не могу сказать, так как я не юрист. Что это может хотя бы как-то повредить расследованию... даже не представляю, чем это может повредить. Может, это какое-то средство давления", – рассуждал он.

Подозреваемый в шпионаже А. Палецкис находится под арестом с октября прошлого года, прокуроры предлагают продлить его арест еще на три месяца. Каунасский окружной суд во вторник должен принять соответствующее решение.

По словам Ю. Палецкиса, условия ареста сын "считает терпимыми".