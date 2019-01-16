"Было решено не брать подозреваемого под стражу. Срок его задержания истекает 16 января в 17.30 ч., в среду его освободят, когда точно - не знаю", – сказала DELFI представитель Вильнюсской полиции.
Департамент полиции сообщил, что 14 января, около 11 ч. в Вильнюсскую больницу из дома на ул. Буйвидишкю привезли родившуюся в прошлом году девочку, она находится в коматозном состоянии и с признаками синдрома тряски.
Полиция опросила родителей младенца и закрыла мужчину 1993 г.р. в КПЗ.
DELFI напоминает, что мать младенца сказала, что раньше она страдала от насилия со стороны отца ребенка, но младенца он не трогал. По словам женщины, мужчина сказал, что младенец захлебнулся, поэтому он взял его за ноги и потряс. Это произошло, когда матери не было дома.
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