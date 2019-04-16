Прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Томас Чепелёнис сказал BNS, что 16 апреля после обеда суд будет решать вопрос назначения меры пресечения подозреваемому.

"Мы думаем, что он может скрываться от правосудия и совершать другие преступления", – сказал прокурор.

До этого подозреваемый в Литве ни разу не попадал в поле зрения правоохраны.

Полиция установила, что подозреваемый Р.К., 1968 г.р., - гражданин России.

"У нас в деле есть копия его паспорта. Он гражданин России, его собирались депортировать в Россию, поскольку он не получил или ему не продлили вид на жительство в Литве. Он многократно обращался в департамент миграции с просьбой продлить вид на жительства или выдать постоянный вид на жительство в Литве", – сказал Чепелёнис.

Гражданина России подозревают в ограблении, нанесении ножевых ранений 4 работникам магазина на ул. Йонажолю.

"Он пока никак свои действия не объясняет. Не дает показаний", – сказла прокурор.

Где подозреваемый жил в Литве, пока не известно.

Прокурор подтвердил, что подозреваемому назначат психиатрическую экспертизу.

По предварительным данным, в момент совершения преступления мужчина был трезвым.

14 апреля, в 21.45 ч., в Вильнюсе, на ул. Йонажолю мужчина, личность которого не установлена, пытался ограбить магазин. Работники магазина рассказали, что в конце рабочего дня одна из продавщиц пошла в служебное помещение. За ней последовал неизвестный мужчина, который взял бутылку и стал выливать из нее жидкость. Подозревают, что это был бензин. Возможно, он хотел устроить пожар. Женщина стала звать на помощь, тогда мужчина вытащил нож и стал ей угрожать. На помощь ей пришли охранники и другие работники магазина, они задержали мужчину.

Полиция также будет выяснять, не связан ли этот гражданин России с поджогом в ТЦ Ikea.

"Если мы увидим, что действовал тот же человек, то объединим расследования", – сказал Чепелёнис.

14 апреля, в 21.04 ч. сообщалось, что в Вильнюсе, в магазине Ikea горит склад. Полиция сообщает, что товары на стеллажах ТЦ были подожжены.