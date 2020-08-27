Подозреваемая в убийстве многодетной матери пыталась ввести следователей в заблуждение

Преступление было совершено в ночь на 11 августа. Рано утром тело женщины 1983 г.р. у реки нашел рыбак. Женщина была задушена.

Следователи выяснили, что в тот вечер женщина приехала на это место на своем автомобиле, который потом был найден недалеко от города. По данным Delfi, подозреваемая сказала, что убийство было запланировано. На место, где было найдено тело, женщину привезли уже мертвой.

На теле жертвы были обнаружены сатанинские знаки. Предполагают, что так подозреваемая пыталась ввести следователей в заблуждение.

Жертва и подозреваемая были хорошими знакомыми.

Адвокат подозреваемой Пятрас Ремейка сказал, что мотивом убийства была любовь.

"Так подозреваемая боролась за свою любовь. И жертва и подозреваемая были разведены. Один мужчина, по словам подозреваемой, пообещал жить с ней, но потом передумал и сказал, что выбрал ее подругу. Тогда подозреваемая пригласила подругу поговорить", – сказал адвокат.

По словам адвоката, женщины встретились, сели рядом. Подозреваемая дала своей жертве телефон, чтобы показать, с кем еще переписывается ее возлюбленный. В этот момент женщина и была убита.

Прокурор сказал, что следствие еще не завершено, но сомнений в вине подозреваемой остается все меньше. Часть улик обнаружили в доме у подозреваемой. Ей грозит пожизненное лишение свободы.