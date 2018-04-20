Подозреваемая в коррупционных преступлениях глава литовского Национального центра крови Йоана Бикулчене просит освободить ее от занимаемой должности.
Joana Bikulčienė
© BFL / Karolis Kavolėlis

Эту информацию она подтвердила в пятницу на конференции в студии портала 15min.lt.

Вильнюсский участковый суд в среду удовлетворил просьбу прокуратуры и отстранил ее на три месяца от должности. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения - домашний арест, ей также запрещено общаться с определенными лицами.

Перед этим суд разрешил арестовать Бикулчене на две недели. Она была освобождена из-под ареста в четверг.

Главу Национального центра крови подозревают в злоупотреблениях служебным положением, торговле влиянием и участием в группе сообщников по организации крупномасштабной коммерческой и профессиональной деятельности без специальной лицензии Государственной службы по контролю лекарств на осуществление этой деятельности.

Бикулчене подозревается в том, что она пыталась помочь одной частной компании монополизировать сбор плазмы крови и препаратов крови в Литве. Все обвинения подозреваемая отрицает.

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