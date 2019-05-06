Подозрения подтвердились: сжигавший мусор староста стал виновником пожара

Департамент охраны окружающей среды отметил, что в Лаздийском районе, в деревне Будветис, мусор сжигал сам староста. Он жег ветки, от которых загорелись покрышки и другие бытовые отходы. Мужчина получил штраф в размере 30 евро, кроме того, он должен возместить ущерб на сумму 119 евро. Департамент подчеркнул, что мэрия должна привести в порядок нелегальную свалку, которая появилась в этом месте.

Портал GRYNAS.lt сообщал об этом происшествии.