"По предварительным данным, ответы анализа всех трех проб являются негативными, однако официальные протоколы анализов будут в понедельник", – подтвердила Р. Лингене BNS в субботу вечером.
Анализ подтвердил, что изолированный с четверга в Каунасской клинике пациент не заражен никаким вирусом.
В субботу больница сообщила, что мужчина чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни нет, однако ожидаются официальные результаты из Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем.
Первый очаг нового коронавируса был выявлен в Китае, в городе Ухань. Он внезапно начал распространяться не только по провинции и Китаю, но и в других странах Азии, Европы и США.
Симптомами зараженных этим вирусом: жар, кашель, осложненное дыхание – они похожи на пневмонию (воспаление легких). Есть подозрение, что вирус более опасен для людей с проблемами здоровья.
TOP новостей
Миллиардер из США выбрал для бизнеса Каунас: на улицах города его не узнают, а работники получают тысячи
10 миллиардов долларов США - в такую сумму сейчас...
Представители литовского бизнеса: если так, общение с политиками прекратится (23)
Общение между политика и предпринимателями в Литве с 1...
Премьер-министр Литвы оценил решение Карбаускиса
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что он...
Глава МИД Литвы: США приветствуют более активный диалог Вильнюса с Беларусью (40)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс...
Банк SEB внедряет новшества: в выходные не будет предоставлять ряд услуг
14-17 февраля банк SEB будет запускать новую платформу...