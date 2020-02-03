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В Литве из трех проб на коронавирус все три оказались отрицательными, сообщила директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.
Koronavirusas
Koronavirusas
© Itar-Tass / Scanpix

"По предварительным данным, ответы анализа всех трех проб являются негативными, однако официальные протоколы анализов будут в понедельник", – подтвердила Р. Лингене BNS в субботу вечером.

Анализ подтвердил, что изолированный с четверга в Каунасской клинике пациент не заражен никаким вирусом.

В субботу больница сообщила, что мужчина чувствует себя хорошо, никаких симптомов болезни нет, однако ожидаются официальные результаты из Национальной лаборатории надзора за общественным здоровьем.

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Первый очаг нового коронавируса был выявлен в Китае, в городе Ухань. Он внезапно начал распространяться не только по провинции и Китаю, но и в других странах Азии, Европы и США.

Симптомами зараженных этим вирусом: жар, кашель, осложненное дыхание – они похожи на пневмонию (воспаление легких). Есть подозрение, что вирус более опасен для людей с проблемами здоровья.

ru.DELFI.lt
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