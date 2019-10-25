Подкаст. Пропаганда в Восточной Европе и Закавказье: приемы, тезисы, аудитория

Участниками встречи стали журналисты, историки, политологи из постсоветских стран. Своими соображениями и наблюдениями поделились представители Грузии, Армении, Молдовы, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Беларуси, России.
Обо всем этом вы услышите в нашем звуковом подскасте. Гости студии ru.DELFI – журналист и общественный деятель Владислав Рязанцев (Россия), глава архивных исследований Института по развитию свободы информации Антон Вачарадзе (Грузия), корреспондент телеканала "Громадське ТВ" Анна Тохмахчи.
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