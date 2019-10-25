Подкаст. Пропаганда в Восточной Европе и Закавказье: приемы, тезисы, аудитория

В зависимости от страны тезисы пропаганды бывают прямо противоположными. Пропаганда ведется не только на общенациональном, но и на региональном уровнях. При этом есть общие предметы, по поводу которых идет целенаправленная информационная обработка: история страны, ее территориальные споры, ее геополитические угрозы, ее русскоязычное население и ее церковь. Все это выяснилось в ходе "Встречи молодых лидеров" в Вильнюсе, которую провел Центр исследования Восточной Европы.