Учителей готовили преподавать согласно новой программе полового воспитания и здоровья, подготовки к семье, вступившей в силу в сентябре.

Об этом он заявил, когда некоторые представители оппозиции выразили беспокойство по поводу того, что в Литве нет системной подготовки к половому воспитанию.

Подготовка упомянутой программы вызвала множество дискуссий, поскольку в обществе разошлись мнения о том, как детям должны преподноситься половые отношения и контрацепция.

Критики программы считают, что многие актуальные для молодежи вопросы преподносятся поверхностно, игнорируется социальная реальность.

Программа полового воспитания была утверждена в 2016 году.