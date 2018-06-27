В Литве подготовлена тысяча педагогов, которые будут заниматься половым воспитанием, сообщил замминистра образования и науки Гражвидас Казакявичюс.
Lytinis švietimas
© Shutterstock nuotr.

Учителей готовили преподавать согласно новой программе полового воспитания и здоровья, подготовки к семье, вступившей в силу в сентябре.

Об этом он заявил, когда некоторые представители оппозиции выразили беспокойство по поводу того, что в Литве нет системной подготовки к половому воспитанию.

Подготовка упомянутой программы вызвала множество дискуссий, поскольку в обществе разошлись мнения о том, как детям должны преподноситься половые отношения и контрацепция.

Критики программы считают, что многие актуальные для молодежи вопросы преподносятся поверхностно, игнорируется социальная реальность.

Программа полового воспитания была утверждена в 2016 году.

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