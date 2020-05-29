Министр сказал, что подготовил новый порядок тестирования на COVID-19, который будет действовать с 1 июня.

Профилактическое тестирование будет проводится с учетом эпидемиологических показателей – есть высокий и небольшой риски. Там, где риск велик, будут регулярно проверять персонал и пациентов медучреждений, учреждений опеки (каждые 7 дней). Если речь идет о тех муниципалитетах, где риск небольшой, там будут проводиться спонтанные исследования для наблюдения за ситуацией. Мы считаем, что это позволит контролировать ситуацию", – сказал Верига.

По его словам, порядок исследований может меняться, когда эпидемиологическая ситуация изменится.

"Какое-то время из-за коронавируса будем жить иначе, поэтому нужны новые и гибкие решения. Основное новшество этой стратегии – ясное понимание, что такое превентивные исследования и на каких условиях их проводят, выделяют два фактора риска. Иными словами, мы переходим к тому этапу, что превентивное тестирование должно расцениваться как, например, переход от проверки всего коллектива, на этап, когда из коллектива проверяют 2-3 человек, которых выбирают случайно", – сказал Верига.

Кроме того, по-прежнему будут тестировать всех, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ (температура, кашель и т.д.). Как и до сих пор, будут проверять всех пациентов, поступающих в больницы на плановые операции, процедуры, лечение, а также люди, которых на проверку направят специалисты НЦОЗ, работающие с очагами, например, если фиксируют коронавирус в общежитии. Кроме того, будут выполнять повторные исследования, чтобы выяснить, выздоровел ли человек.

Всех приезжающих из-за границы больше не будут тестировать в обязательном порядке, как тестируют сейчас. Их будут проверять, только если у них будут симптомы болезни.

Профилактическое тестирование будет зависеть от показателей заболевания в конкретном муниципалитете, в сравнении с общими данными по всей стране. Это значит, что муниципалитеты разделят на две группы: высокого и низкого риска. Подробную информацию о заболеваемости в разных муниципалитетах будут размещать на сайте Минздрава.