Готовясь к открытию Островецкой АЭС в Беларуси, правительство обещает в ближайшее время принять решение о том, как финансировать покупку йода в таблетках.
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Йод в таблетках используются в случае ядерной аварии для защиты организма от воздействия радиации.

"Министерство здравоохранения в рамках своей компетенции приложило все усилия для обеспечения жителей Литвы йодом в таблетках - поиска поставщиков, согласования сроков поставки, количества, конкретной упаковки и так далее. Правительство определится с источником финансирования в ближайшее время и сможет продолжить процесс закупок", - сообщила BNS правительственная канцелярия.

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По данным Министерства здравоохранения, с поставщиком была достигнута договоренность о том, что необходимое количество йода в таблетках может быть доставлено в Литву в течение одного месяца.

Таблетки планировалось распространить среди населения до начала работы электростанции этой осенью. Ранее было объявлено, что будет закуплено более 4 миллионов йода в таблетках, первоначально для распространения среди тех, кто находится ближе к электростанции на границе страны. На это планируется выделить около 900 тысяч евро.

"Ожидается, что лекарства будут доставлены в Литву вовремя", - сказали в министерстве.

Муниципалитет Вильнюса по собственной инициативе уже приобрел около 2000 йода в таблетках, которые, в случае радиационной угрозы, будут переданы муниципальным служащим.

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