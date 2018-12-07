Акция протеста названа "Последний звонок". Инициатор акции журналист Андрюс Тапинас сказал DELFI, что организаторы надеются, что соберутся 5000-7000 человек, однако точное количество неизвестно.

По сведениям Тапинаса, профсоюзы сами организуют доставку людей на автобусах из Кедайняй, Каунаса, Йонавы, Клайпеды и Шяуляй.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал DELFI, что в воскресенье на улицах Вильнюса будет работать больше полицейских. По его словам, на митинге порядок будут обеспечивать патрульные, дорожная полиция, сотрудники мобильной роты и комиссариатов.

Матонис также сказал, что предполагают, что на митинг соберется около 10 000 человек, будут контролировать те участки движения, где нужна полиция.

По сведениям источников DELFI, полиции будет много, одних только серьезно вооруженных полицейских будет 24. Не исключено, что у сотрудников Службы общественной безопасности будет водомет, его применят, если начнутся беспорядки.

DELFI напоминает, что шествие и акция протеста состоятся в воскресенье, в 14 ч.

"В 14 ч. люди возьмутся за руки и встанут цепочкой от здания парламента до министерства науки и образования, затем пойдут к зданию правительства, где изложат 3 основных требования, согласованных с профсоюзами", – сказано в описании мероприятия в фейсбуке.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене сказала, что большая часть членов организации намерена участвовать в акции протеста "Последний звонок", которая состоится в воскресенье в Вильнюсе.

По словам собеседницы, пока сложно сказать, сколько людей соберется на акцию протеста. "Несколько сот будут", – сказала она.

DELFI напоминает, что бессрочная забастовка учителей началась 12 ноября. Учителя возмущены социально несправедливой новой системой оплаты труда, якобы за одну и ту же работу учителя получают разные деньги. Кроме того, по их словам, новым порядком манипулируют руководители школ.

Около 30 учителей уже больше недели "живут" в здании министерства науки и образования.