Литовский арбористический центр предлагает отметить 100-летие Литвы и поддержать ведьмину ель на выборах дерева года в Европе 2018. В пресс-релизе сказано, что голосование длится до конца февраля.
Raganų eglė
© Delfi nuotr.

Такой конкурс в Европе проводят восьмой год подряд. В конкурсе участвуют победители национальных конкурсов, проведенных в 13 странах. В феврале каждый может проголосовать за два дерева, которые ему больше всего понравились, пользуясь своей электронной почтой здесь.

В числе претендентов - редкая яблоня из Словакии, самый большой в мире пробковый дуб из Португалии, а также дуб, который стал символом скаутского движения в Великобритании и многие другие деревья, пережившие наводнения, пожары, болезни и другие опасности. Литву в этом году на этом конкурсе представляет ведьмина ель.

Цель конкурса – обратить внимание на важное значение старых деревьев для природы и культурного наследия. В этом конкурсе важны не только красота, размеры и возраст дерева, но и его история, связанные с ним легенды и предания, его связь с людьми. В конкурсе ежегодно участвуют больше 200 000 человек.

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