Такой конкурс в Европе проводят восьмой год подряд. В конкурсе участвуют победители национальных конкурсов, проведенных в 13 странах. В феврале каждый может проголосовать за два дерева, которые ему больше всего понравились, пользуясь своей электронной почтой здесь.
В числе претендентов - редкая яблоня из Словакии, самый большой в мире пробковый дуб из Португалии, а также дуб, который стал символом скаутского движения в Великобритании и многие другие деревья, пережившие наводнения, пожары, болезни и другие опасности. Литву в этом году на этом конкурсе представляет ведьмина ель.
Цель конкурса – обратить внимание на важное значение старых деревьев для природы и культурного наследия. В этом конкурсе важны не только красота, размеры и возраст дерева, но и его история, связанные с ним легенды и предания, его связь с людьми. В конкурсе ежегодно участвуют больше 200 000 человек.
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