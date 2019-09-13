"Составлен протокол из-за небольшого нарушения общественного порядка и принято постановление оштрафовать на 30 евро", – сказала BNS в пятницу представитель полиции Вильнюса Юлия Самороковская.

Инцидент произошел во втором тайме, когда К. Роналду после замены собирался покинуть поле.

Тогда зритель выбежал на площадку и попросил разрешения сфотографироваться со звездой футбола. Вскоре его оттеснили охранники.

Из-за этого инцидента Литовская футбольная федерация может быть оштрафована УЕФА.

Во вторник вечером сборная Литвы по футболу на отборочном матче Чемпионата Европы по футболу проиграла чемпиону Европы – сборной Португалии со счетом 1:5. Признанный пять раз лучшим футболистом планеты К. Роналду забил четыре гола.