В зоне для пикников 28 июля в 10 ч. внимание людей привлек грузовик, из которого выгрузили огромные ящики. Удивление людей сменялось улыбками - арбузы желающим раздавали бесплатно. Главы торговой сети намерены провести подобные акции и в других городах страны.
"Я думала, может, продают со скидкой, решила купить. Меня удивили - оказываются раздают бесплатно, это приятно", – сказала клайпедчанка.
"Отличная акция, приятно получать подарки", – сказал мужчина, выбравший большой арбуз.
Волонтеры Norfа подсчитали, что 7 тонн арбузов раздали в рекордное время - за несколько часов.
Владелец Norfa Дайнюс Дундулис сказал, что просто родилась веселая и безумная идея сделать Праздник моря еще приятнее, и она оправдала себя.
"Мы хотели, чтобы настроение людей стало еще лучше, правда, сама идея кажется несколько безумной, мы не знали, как отреагируют люди. Радует, что люди оценили ее положительно. Чем больше хороших эмоций – тем красивее жизнь", – сказал DELFI Дундулис.
Собеседник указал, что это не последняя акция: до конца августа планируют раздать еще несколько десятков тонн арбузов в разных городах Литвы.
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