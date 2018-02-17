Пассажиров по случаю праздника он возил бесплатно и записал видео, в котором объяснил свой поступок так: хорошо делать добро.
"Всю Литву мы поздравляем с праздником Столетия - это очень красивая дата, поэтому я думаю, что каждый патриот должен сделать что-то хорошее, а мы именно сегодня удивим жителей Вильнюса - вместе с фирмой такси будем возить пассажиров бесплатно на этом автомобиле", - сказал в своем видеосюджете Аршаускас.
Многие клиенты были удивлены. "А одна девушка сразу сказала: знаешь, ты не похож на таксиста", - признается Паулюс.
Аршаускас вместе со своим партнером в Литве основал фирму, занимающуюся криптовалютами, и за часть заработанных денег купил впечатляющих размеров Lamborghini Huracan.
Литва в пятницу праздновала столетие восстановления государства. 16 февраля 1918 года Литовский Совет подписал в Вильнюсе Акт о восстановлении независимого Литовского государства.
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