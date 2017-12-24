Правда, если вы еще не являетесь злостным нарушителем, то можете и избежать штрафа. Полицейские не скрывают, для к рассеянным и не злостным нарушителям будут снисходительнее в отношении штрафов.

Представитель дорожной полиции Клайпедского округа Артурас Фрейтикас утверждает, что в период праздников или долгих выходных всегда встречается больше нарушителей. Многие садятся за руль пьяными, едут на свой риск в магазин, если вдруг за столом закончился алкоголь. Таких водителей ожидают серьезные неприятности и административные штрафы, а уголовные дела будут возбуждаться без жалости:

"Если попадутся серьезные нарушители, то на большие рождественские скидки они могут не надеяться, - сказал он DELFI. - В период праздников будут работать усиленные силы полиции и серьезных нарушителей будут штрафовать действительно безжалостно. Конечно, если водитель допустит небольшую оплошность, полицейские не будут спешить с назначением штрафа, но такие нарушители получат предупреждения. Все водители на дороге должны вести себя ответственно".

Каким образом будет работать полиция на взморье не говорят, как не раскрывают даты и места проведения рейдов полиции. Об этом водители узнают лишь при встрече с полицейскими.

В праздники у полиции всегда больше работы, люди более расслабленные и менее внимательные на дорогах. Именно поэтому и требуется увеличение числа полицейских.

Синоптики прогнозируют в регионе взморья небольшой дождь, морозец не должен сказаться на дорогах, однако полицейские напоминают, что за рулем все же не стоит слишком расслабляться, поскольку в дождь условия движения становятся хуже обычных.