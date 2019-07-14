Элия, которая отметила свой 8-й день рождения, сказала, что полученные в подарок деньги она откладывает, но ей очень нравятся и другие подарки. "Карандаши и раскраски", – ответила она на вопрос, что хотела получить на день рождения.

Однако в последнее время даже на детские дни рождения чаще всего приходят с подарками в конвертах. По словам эксперта в сфере финансов Юрате Цвиликене, не надо лишать ребенка чуда и вместо подарка нести конверт с деньгами. Кстати, первоклассники и второклассники еще плохо разбираются в деньгах и не умеют ими пользоваться.

"Мы можем учить ребенка собирать деньги на какую-то вещь, не тратить деньги напрасно, ставить перед собой задачу. Конечно, мы редко об этом говорим, просто собираем эти конверты, передаем ребенку, и он может делать с ними, что хочет", – сказала Цвиликене.

Дети, с которыми говорили журналисты LNK, сказали, что часто получают в подарок деньги и заметили, что это им нравится, поскольку они могут купить на них, что захотят: ботинки, самокаты и др.

"Деньги, – ответил на вопрос, какие подарки ему больше всего нравятся, мальчик. – На них я могу купить, что захочу, а если их не хватает, родители могут добавить". Ребенок сказал, что на подаренные деньги купил себе велосипед, самокат и маску для дайвинга.

Эксперт в сфере финансов сказала, что количество денег в конверте растет – за несколько лет суммы выросли в два раза. Кто диктует такую моду – сложно сказать, но, например, в Скандинавии нормально, если ребенку дарят 5 евро.

"Там суммы намного меньше, – сказала Цвиликене и заметила, что в Литве дарят обычно 20 евро. – В Скандинавии ребенку дарят 5 евро и мешочек конфет - это нормально. Учат нести меньше".

Эксперт заметила, что когда мы кладем в конверт большую сумму, мы решаем свои проблемы. Если друг положил 20 евро, то ему дарить меньше - стыдно. Но если ребенок в год ходит на 20 дней рождения, то это выливается в 400 евро.

Папа Дарюс сказал LNK, что сейчас дарят много денег, в литах суммы были другими.

Мама Лаура заметила, что максимальная сумма в конверте - 20 евро.

Мама Гитана сказала LNK, что цены растут, а с ними растут и суммы в конвертах. "И 10 евро, и 15, – назвала она, сколько дарили прежде. – Сейчас все в основном кладут 20 евро. На самом деле это дело личного выбора, кто, сколько может".

Цвиликене заметила, что не все семьи могут себе позволить дарить на день рождения по 20 евро, поэтому часто решают просто не идти на праздник. Эксперт заметила, что отношения все же важнее денег.