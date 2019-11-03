Один из самых экстремальных мостов в Литве под Вильнюсом - это Висячий мост Люционяй через Нерис. Требуется много смелости, чтобы пройтись по нему.
Mariaus Zelenio nuotr.

Узкий висячий мост через Нерис соединяет деревню Люционяй с левым берегом, где находится железнодорожная станция Скерсабаляй.

Люционис - это деревня в Вильнюсском районе, к северо-востоку от Неменчине, на правом берегу реки Нерис. Старые жители там говорят по-польски.

Согласно переписи 2011 года, в Люционисе проживали 11 жителей.

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