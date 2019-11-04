Под снесенным Дворцом профсоюзов обнаружено бомбоубежище

Указано, что большое бомбоубежище было оборудовано в советское время, когда готовились к возможной войне. Пока его дальнейшая судьба неясна, однако, вероятнее всего, оно будет разрушено.
Исследователь истории Вильнюса Дарюс Поцявичюс сказал журналистам, что об этом бомбоубежище было известно давно. В нем могли разместится около 1500 человек.
Площадь бомбоубежища составляла 1000 кв. м. В бомбоубежище осталась и мемориальная доска.
"Одной не хватает. Она висела внутри здания, была посвящена членам профсоюзов, боровшимся за Советскую власть, советским революционерам. (…) Здесь упомянуты четыре коммунара, памятник которым стоял в Каунасе. В то время это были известные лица, власти заботились о сохранении памяти о них. Сейчас о них забыли, в годы Саюдиса эту доску сняли", – рассказал журналистам Поцявичюс.
В бомбоубежище нашли и купоны – по которым питание получали члены профсоюзов, получив путевку в санаторий или в дом отдыха.
Три двери в бомбоубежище были заколочены, Поцявичюс считает, что там находятся подсобные помещения, вентиляция.
"Мы нашли только один выход, два других, наверное, завалили", – сказал Поцявичюс.
"Все помещения уже увидеть мы не можем, за заколоченными дверьми, возможно, находятся и жилые помещения с лежанками", – заметил он.
"Сейчас это помещение бомбоубежище не напоминает, не видно вентиляции, системы отопления, других важных вещей для обеспечения жизни", – оценил историк.
По его словам, по первичному плану, в этом бомбоубежище могли жить до окончания войны
"Бомбоубежище было автономным, может, только были бы проблемы с поставкой еды, но там были и склады. Не было опасности, что люди задохнутся или их подорвут, поскольку строили надежное бомбоубежище, в нем и 10 лет можно было жить", – сказал Поцявичюс.
Строительство этого правительственного бомбоубежища завершилось в 1956 году, затем его замаскировали, построив на нем Дворец профсоюзов. Поцявичюс считает, что эта постройка не имеет какой-либо архитектурной или культурной ценности, поэтому и охранять ее незачем.
DELFI напоминает, что в октябре 2019 года начались работы по сносу Дворца профсоюзов, который простоял на горе Таурас больше 50 лет. На этом месте будет построен Национальный концертный зал.
Дворец было решено снести из-за его плохого состояния. В построенном в декабре 1963 года здании в 2004 году произошел пожар, после которого его не ремонтировали.
После того как здание снесут до конца, мэрия приведет в порядок окружение вокруг будущего концертного зала, включая находящийся рядом Лютеранский сад – комплекс старого лютеранского кладбища. Общая стоимость проекта, вместе с деньгами ЕС - 14 млн. евро.
В сентябре этого года сообщалось, что победителем конкурса на лучшую идею концертного зала стала команда испанских архитекторов Arquivio architects.
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