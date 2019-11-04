В Вильнюсе, на горе Таурас, под снесенным Дворцом профсоюзов обнаружен бункер, сообщает муниципалитет.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Указано, что большое бомбоубежище было оборудовано в советское время, когда готовились к возможной войне.

DELFI напоминает, что в октябре 2019 года начались работы по сносу Дворца профсоюзов, который простоял на горе Таурас больше 50 лет. На этом месте будет построен Национальный концертный зал.

Дворец было решено снести из-за его плохого состояния. В построенном в декабре 1963 года здании в 2004 году произошел пожар, после которого его не ремонтировали.

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После того как здание снесут до конца, мэрия приведет в порядок окружение вокруг будущего концертного зала, включая находящийся рядом Лютеранский сад – комплекс старого лютеранского кладбища. Общая стоимость проекта, вместе с деньгами ЕС - 14 млн. евро.

В сентябре этого года сообщалось, что победителем конкурса на лучшую идею концертного зала стала команда испанских архитекторов Arquivio architects.

Nugalėjęs projektas
Nugalėjęs projektas
© Vilniaus miesto savivaldybė
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