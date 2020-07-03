Под окнами у президента Литвы развевались радужные флаги: звучал призыв выполнить обещание

Участники акции пришли с радужными флагами и плакатами, а организатор Томас Рашкявичюс призвал главу страны "выполнить данное обещание".

"Мы на протяжении целого месяца напоминали президенту, что он дал обещание во время предвыборной кампании – носить значок с радужным флагом", – сказал организатор акции, кандидат в парламент от Партии свободы.

"Президент обещание не выполнил, поэтому мы сегодня провели дружественную, светлую акцию у здания президентского дворца, в последний раз напоминаем ему о данном обещании", – прибавил Рашкявичюс.

По его словам, сам президент должен решить, "когда ему будет удобно появиться с таким значком".

Рашкявичюс прибавил, что было бы "отличным поводом" появиться с таким значком на шествии ЛГБТ Vilnius pride 2020 11 июля.

В акции приняла участие и 39-летняя администратор Дана Регельскене, которая сказала, что хочет, чтобы президент выполнил данное обещание.

"Я пришла поддержать и попросить выполнить обещание, я поддерживаю всех людей, право на их существование, независимо от их половой ориентации, расы", – сказала женщина.