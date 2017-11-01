Info diena сообщает, что Инспекция по труду начала расследование в связи с одонтологической клиникой, которую посещают главы страны. Возможно, глава клиники Periodont, не оформляя работников, заимствует их из государственного заведения, которым управляет его супруга.

Инспекция по труду начала расследование, цель которого - выяснить, все ли работники клиники работают легально.

Среди пациентов этой клиники числится и глава Литвы Даля Грибаускайте. Во время скрытой записи Info diena зафиксировала, как глава страны в сопровождении охраны приезжает в эту клинику. Врачам этой клиники свои зубы доверил и министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Должен же я где-то лечить зубы, хожу туда, где мне удобно", – сказал он.

По данным источников Info dienа, в частной клинике Periodont, возможно, без договора работают врачи Жальгирисской клиники при Вильнюсской университетской больнице.

Эту клинику возглавляет профессор Алина Пурене. Частную клинику Periodont возглавляет ее супруг Винцентас Пурас.

Инспекция по труду выясняет, работают ли подчиненные Пурене без договоров в клинике ее супруга. Расследование было начато после получения анонимной жалобы.

"Нам сообщили, что там нелегально работают люди, поэтому мы выехали туда с проверкой", – сказала представитель ИТ Мария Черешкявичюте.

Глава Минздрава заверил, что ничего не знал о расследовании и пока не планирует менять клинику. Он намерен дождаться выводов ИТ и поднять вопрос Пурене, если выяснится, что ее подчиненные все же работали без договоров в клинике ее супруга.

"Это расследует ИТ. По закону никто не запрещает человеку работать и в государственной, и в частной клинике. А если он там не работает (официально), то Минздрав это проверить не может. Человек, который приходит лечить зубы, не спрашивает у врача, легально тот работает или нет. Он приходит за определенными услугами, – сказал министр. – Поскольку у меня нет фактов, доказывающих нелегальный труд и обо всем этом я слышу впервые, мне сложно что-то сказать. Когда будет больше информации из ИТ, будем решать".

Пурене уверяет, что как она, так и ее подчиненные работают в клинике ее супруга легально. А жалоба - месть уволенного работника.

"Я работаю в клинике мужа. Легально. На этой неделе, к примеру, я работаю два часа", – сказала она.

На вопрос, легально ли работают ее подчиненные в клинике ее супруга, она заверила, что все работают легально: "А как иначе? Врачи работают там, где хотят. Они работают по договору. Все врачи где-то работают, поскольку ПУ не могут хорошо платить. Почему они не могут работать в клинике моего мужа?".

Муж Пурене также заверил, что все врачи в его клинике работают легально.

"Спрашивайте у инспекторов (почему начато расследование). У нас все работают легально", – заверил Пурас.

ИТ планирует завершить расследование самое позднее через 20 дней.

Если выяснится, что врачи работали нелегально, ответственным лицам грозит штраф в размере грозит от 1000 до 5000 евро. Юридическому лицу грозит штраф в размере 868-2896 евро за каждого нелегального работника.