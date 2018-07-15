

"Сегодня так выглядит кладбище Вайнатракё. Это нормально? Неужели так должно выглядеть новое кладбище?", – возмущался читатель портала.

На присланных фотографиях видна затопленная передняя часть кладбища – могилы и памятники затопило водой. Особенно те, которые, по словам читателя, находятся в низине.

"Такое я видел впервые. Мы приехали на могилу отца, а тут – шок! Хорошо, что наша могила на горке, но что делать тем, кто найдет затопленные могилы? Как им быть?", – вопрошал каунасец Нериюс.

Кладбище Вайнатракё было открыто в 2014 г.