В воскресенье вечером на портале Kas vyksta Kaune появилась информация о том, что в Кармелаве стоит вереница фур, жители говорят, что ничего подобного уже не видели несколько лет. Одни не скрывали своего раздражения, другие строили догадки относительно причины образования затора. Ситуация не изменилась и в понедельник.

"Фуры стояли под окнами всю ночь и утром их количество не уменьшилось – ни комнату не проветрить, ни во дворе побыть, а со двора пришлось выезжать по тротуару. Может, могла бы приехать полиция и регулировать движение, а откуда этот затор, так и не объяснили", – рассказал читатель портала Мантас.

Другой каунасец под новостью поделился предположением о происхождении затора.

"Фуры стоят, потому что Россия готовится к 8 марта. Все фуры едут из Голландии в Россию, везут цветы. Можно заметить, что 90% фур - рефрижераторы, чтобы цветы не завяли. Эти заторы будут еще неделю", – уверял он.

Такое объяснение вполне реально.

"А если прибавить еще и другие грузы. А площадка на таможне не резиновая. Сочувствую жителям: рефрижераторы так гудят, что нет никакого покоя", – прибавил еще один читатель.