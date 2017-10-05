Начальник Каунасского окружного комиссариата Дарюс Жукас информировал, что после допроса подозреваемого оставили под стражей. Прокурор Юргита Мастаускене сказала, что не знает будут ли обращаться в суд для продления его ареста или назначения другой меры пресечения.
По неофициальным данным, молодой человек опровергает предъявленные ему подозрения.
DELFI уже сообщал, что 4 октября, в 16:40 ч. в Каунасском районе, в старостве Домейкава, полиция задержала молодого человека (1993 г.р.), которого подозревают в том, что он сообщил о бомбе в самолете.
Напомним, что в среду утром британские истребители перехватили и сопроводили пассажирский самолет Ryanair из Каунаса из-за того, что в Каунасе поступило ложное сообщение о бомбе на борту самолета.
В Литве самолету разрешили вылететь, а в Лондоне его встретили истребители, а местная полиция тщательно проверила самолет.
За ложное сообщение об опасности подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.
По данным полиции, подозреваемый при задержании сопротивления не оказывал, подтвердили, что он звонил с мобильного телефона.
Читатель DELFI поделился видео самолета, который сопровождали истребители.
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