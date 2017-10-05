5 октября в Каунасе полиция опросила молодого человека, которого подозревают в то, что он сообщил о бомбе в самолете, направлявшемся в лондонский аэропорт Лутон. Сообщение было ложным. Прилетевший из Каунаса самолет в Лондоне сопровождали британские истребители.
© .

Начальник Каунасского окружного комиссариата Дарюс Жукас информировал, что после допроса подозреваемого оставили под стражей. Прокурор Юргита Мастаускене сказала, что не знает будут ли обращаться в суд для продления его ареста или назначения другой меры пресечения.

По неофициальным данным, молодой человек опровергает предъявленные ему подозрения.

DELFI уже сообщал, что 4 октября, в 16:40 ч. в Каунасском районе, в старостве Домейкава, полиция задержала молодого человека (1993 г.р.), которого подозревают в том, что он сообщил о бомбе в самолете.

Напомним, что в среду утром британские истребители перехватили и сопроводили пассажирский самолет Ryanair из Каунаса из-за того, что в Каунасе поступило ложное сообщение о бомбе на борту самолета.

В Литве самолету разрешили вылететь, а в Лондоне его встретили истребители, а местная полиция тщательно проверила самолет.

За ложное сообщение об опасности подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

По данным полиции, подозреваемый при задержании сопротивления не оказывал, подтвердили, что он звонил с мобильного телефона.

Читатель DELFI поделился видео самолета, который сопровождали истребители.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей

Общество

За решеткой оставили подозреваемого, из-за которого в Англии самолет сопровождали истребители (11)

5 октября в Каунасе полиция опросила молодого человека,...

В ЕС будет создана Европейская прокуратура (2)

В ЕС будет создана новая структура, дискуссии о которой...

Министры Литвы и Германии подписали договор о передаче Акта 16 февраля (2)

Министры иностранных дел Литвы и Германии в четверг...

В суде опровергают версию Комскиса: собаку он застрелил намеренно (6)

Брат представителя "Порядка и справедливости" Кястаса...

Военной бригаде Литвы, Польши и Украины присвоено имя Острожского (15)

Министры обороны Литвы , Польши и Украины в четверг...

TOP новостей

Евродепутаты требуют у руководства России освободить Серебренникова С инициативой обращения выступил Ауштрявичюс (3)

Почти 60 европарламентариев подписали обращение к...

Глава Центробанка Литвы: самая коварная новость - экономика растет, а неравенство усугубляется (58)

"Самая коварная новость - это то, что экономика страны...

Сквернялис обратился к учителям: есть новости в вопросе зарплат (12)

В ближайшее время не будет такого, что учителя массово...

Под арестом оставили подозреваемого, из-за которого в Англии самолет сопровождали истребители (11)

5 октября в Каунасе полиция опросила молодого человека,...

Эмигрант вернулся в Литву через 10 лет: это какое-то недоразумение (176)

После 10 лет, проведенных в эмиграции, 38-летний Миндаугас...