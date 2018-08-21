Опрос, проведенный по заказу ELTA компанией Baltijos tyrimai, показал что в этот период 39% участников опроса сказали, что в последнее время экономика Литвы растет, а 59% указали, что ситуация ухудшается. Еще 2% не могли ответить на этот вопрос.
О том, что дела в Литве идут на поправку, чаще говорили люди младше 50 лет, жители крупных городов, респонденты с высшим образованием и большими доходами (больше 1000 евро), руководители, специалисты, служащие и учащаяся молодежь.
Между тем положением в Литве больше всего недовольны люди старше 50 лет (66% из них считают, что ситуация ухудшается), жители сельской местности (66%), респонденты с неоконченным средним образованием (68%), пенсионеры (68%), безработные и домохозяйки (67%).
По данным опроса, чаще положительные сдвиги видят избиратели Литовского союза крестьян и зеленых (60%, отрицательные - 38%). Избиратели других партий скорее недовольны экономическим положением в Литве (особенно недовольны избиратели Партии труда и Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей).
Опрос был проведен 16-31 июля. В нем участвовали 1007 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Опрос провели в 109 точках.
Допустимая погрешность результатов - 3%.
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