Репрезентативный опрос был проведен в связи с подготовкой общего территориального плана Литвы, он проводится по заказу министерства окружающей среды и партнеров. Весной этого года компания исследования общественного мнения Nielsen опросила 1,6 тыс. жителей в возрасте от 16 до 65 лет.
Более половины опрошенных (57%) ответили, что довольны качеством жизни там, где живут. Средне качеством жизни были удовлетворены немногим более трети опрошенных, недовольными ею были 7% респондентов.
В Вильнюс, Каунас и Клайпеду жители чаще переселялись из более мелких городов и из-за границы, между тем около половины переселяющихся в Шяуляй и Панявежис - это бывшие жители села.
14% переселяющихся в Вильнюс сообщили, что переехали из Каунаса.
По 24% респондентов отметили, что причиной смены места жительства стали работа или лучшие условия жизни. Третьей по популярности причиной был брак: к супругу на жительство в другой город переселились 19% литовцев. Несколько меньше - 18% переселились ради учебы, в основном это было переселение в Вильнюс и Каунас, ради работы чаще переселялись в Клайпеду.
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