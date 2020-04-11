Начальник полиции Каунасского округа Эланас Яблонскас говорит, что контроль проводятся успешно, без инцидентов. Ночью около 200 автомобилей не впустили в Каунасский городской округ. Во второй половине дня эти цифры значительно увеличились и достигли почти 2 тысяч. Глава полиции Каунаса признал, что надеется, что эти цифры будут ниже.

"Так много людей хотят попасть в город, делать покупки, мыть машины, менять шины. Привычки не меняются во время карантина. Лично я ожидал, что статистика будет значительно ниже. Это показывает, что люди не меняют своих привычек, они надеются купить продуктов для пасхального стола в Каунасе, и это они должны были делать раньше или делать по месту жительства", - комментирует Э. Яблонскас.

По словам начальника каунасской полиции, в Каунас пытались попасть в основном молодые люди, которые не читали новости или не интересуются ситуацией в Литве и не знают, что такое карантин и какие меры будут применяться в эти выходные. Мало того, молодые люди пытаются перехитрить полицейских.

"Был один доставщик пиццы, у которого не было пиццы. Были молодые люди, которые ехали мыть машину. Объясняли, что живут в каком-то городе, но когда задали контрольные вопросы, не ответили, какие супермаркеты или автозаправочные станции находятся в указанном ими месте.

У нас также был интересный случай, когда друг из Мажейкяй поехал к другу в Каунас. Пришлось ему развернуться и вернуться в Мажейкяй, я надеюсь, что полиция Мажейкяй позволили ему вернуться", - говорит он.

Глава полиции Каунаса добавил, что было несколько случаев, когда водители роскошных автомобилей несколько раз пытались добраться до одного и того же поста, но им указали другое направление, потому что они не могли доказать, что живут в Каунасе и им нужно добраться до города, несмотря на то, что им нужно закупиться.

По его словам, было выписано несколько штрафов, но только за нарушение правил дорожного движения. Это четыре случая, одним из которых является алкогольное опьянение.

В Каунасе 43 блокирующих пункта. По словам Э. Яблонскаса, количество полицейских на этих постах достаточное, чтобы не создавалось заторов и больших потоков.