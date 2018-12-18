Перед праздниками заторы и очереди можно увидеть не только на дорогах и в магазинах, но и в почтовых отделениях. Выслать посылку в обеденный перерыв вам вряд ли удастся. На центральной почте в столице люди стоят в очередях больше часа.
"Я надеялась выслать в обеденный перерыв, но, похоже, не получится. Чаще всего я пользуюсь почтоматами, а на этот раз столкнулась с очередью на почте", – сказала девушка.
Вильнюсец Аугустинас сказал, что приехал на почту, чтобы выяснить, где находятся заказанные им через почтомат подарки, но сейчас он не видит их в системе и не знает, получит ли. В почтовом отделении ему также ничем не могли помочь.
"Такое случается редко, я надеюсь, все решится, может, какая-то проблема в системе, и такое больше не повторится", – сказала представитель "Литовской почты" Вайда Будрене.
По ее словам, в этом сезоне количество посылок, по сравнению с тем же периодом прошлого года, увеличилось на 0,5 млн. А количество клиентов в почтовых отделениях увеличилось в 3 раза. Кроме того, в этот период посылки идут дольше. Причина тому не только праздники, но и, к примеру, протесты во Франции, заблокированные дороги, плохая погода.
"Если вы хотите, чтобы человек получил посылку на праздники, ее надо выслать до 15 декабря", – сказала Будрене.
По данным почты, в этом году количество высылаемых рождественских открыток на треть уменьшилось – люди чаще поздравляют друг друга с помощью электронных средств связи.
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