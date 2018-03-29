"После проведения ремонта вертолетов ВВС могут обеспечить осуществление обязательств литовской армии перед странами, выполняющими миссию Балтийского воздушного патрулирования НАТО, сохранить квалификацию пилотов вертолетов и отчасти удовлетворить прочие потребности вооруженных сил в военной подготовке",- цитируются в пресс-релизе словам временного командующего ВВС Литвы, полковника Рамунаса Титяниса.

Планируется, что оба отремонтированных вертолета будут использоваться в крупных военных учениях в Литве в этом году, они также будут поддерживать прочие военные подразделения в ходе ежедневной военной подготовки.

Эти вертолеты будут использоваться для транспортировки военных, выполнять медицинские эвакуации и прочие задачи, в рамках договоров с ведомствами.

Вертолеты ремонтировала компания Helisota, привлекая субподрядчиков в Азербайджане.

Сначала эта компания планировала ремонтировать их в России, однако в позапрошлом году МИД остановил отправку вертолетов на последней стадии.

В связи с этой историей от должности позднее был отстранён, а позднее и освобожден бывший тогда командующим ВВС Аудронис Навицкас.

Сейчас у ВВС Литвы 12 вертолетов - три Dauphin и девять "Ми-8T", однако шесть из вертолетов российского производства сейчас не летают.

Три из них еще планируется ремонтировать, оставшиеся три будут списаны.