"После проведения ремонта вертолетов ВВС могут обеспечить осуществление обязательств литовской армии перед странами, выполняющими миссию Балтийского воздушного патрулирования НАТО, сохранить квалификацию пилотов вертолетов и отчасти удовлетворить прочие потребности вооруженных сил в военной подготовке",- цитируются в пресс-релизе словам временного командующего ВВС Литвы, полковника Рамунаса Титяниса.
Планируется, что оба отремонтированных вертолета будут использоваться в крупных военных учениях в Литве в этом году, они также будут поддерживать прочие военные подразделения в ходе ежедневной военной подготовки.
Эти вертолеты будут использоваться для транспортировки военных, выполнять медицинские эвакуации и прочие задачи, в рамках договоров с ведомствами.
Вертолеты ремонтировала компания Helisota, привлекая субподрядчиков в Азербайджане.
Сначала эта компания планировала ремонтировать их в России, однако в позапрошлом году МИД остановил отправку вертолетов на последней стадии.
В связи с этой историей от должности позднее был отстранён, а позднее и освобожден бывший тогда командующим ВВС Аудронис Навицкас.
Сейчас у ВВС Литвы 12 вертолетов - три Dauphin и девять "Ми-8T", однако шесть из вертолетов российского производства сейчас не летают.
Три из них еще планируется ремонтировать, оставшиеся три будут списаны.
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