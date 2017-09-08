По данным Департамента статистики Латвии, летом 2015 г. в этой стране отдыхали 60 000 литовских туристов, а в 2016 г. - 62 000. В этом году только во втором квартале в Латвии отдыхали больше 42 000 жителей Литвы, поэтому, вероятно, за все лето это число увеличится.

В Литве, в Клайпедском крае с 2015 по 2016 г. число отдыхающих сократилось на 37 000.

По словам литовцев, которые предоставляют жилье в аренду в латвийском городке Папе, жители нашей страны все чаще приезжают сюда за новыми впечатлениями и ради красивой, нетронутой человеко природы.

"Жители Литвы приезжают сюда в надежде увидеть что-то новое, отдохнуть. Здесь спокойно на пляжах, дикая природа, больше свободы – это латвийские курорты гарантируют", – сказала жительница Литвы, которая работает в Латвии.

По словам латвийских предпринимателей, чаще всего из Литвы приезжают семьи с детьми, но на пляжах можно увидеть и молодые лица.

"Приезжают и компании друзей со вторыми половинами. Самое главное - не сколько молодежи, а какой. Мы удивляемся тому, какие аккуратные и вежливые здесь отдыхающие молодые люди", – рассказала администратор дома отдыха Aulaukio Baltijas.

Президент Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Ингрида Валайтене сказала, что у палангских предпринимателей нет повода для беспокойства. Все зависит от приоритета людей.

"Естественно, что для разнообразия литовские отдыхающие ездят на латвийские курорты. Одним нужен спокойный отдых, другим - развлечения. Сообщение удобное, поэтому литовцы ездят к своим соседям", – сказала Валайтене.

Говоря о туристах из-за границы, она заметила, что около 60% - это именно граждане Латвии.

"Латышей в Паланге много. Как литовцы едут в Латвию, так и латыши едут в Литву. Хорошо, когда соседи знакомятся друг с другом", – сказала Валайтене.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас считает, что конкуренция между двумя странами приветствуется.

"Это не должно пугать наших людей. Наоборот, это должно улучшить качество услуг", – сказал он.

Основатель турагентства Makalius Римвидас Ширвинскас считает, что если литовцы выбирают соседние страны, то литовские предприниматели должны обратить внимание на иностранных туристов.

"Наши предприниматели должны постараться привлечь больше отдыхающих из других стран. Поскольку иностранцы, приезжающие сюда впервые, получают положительные эмоции. Во-первых, им нравятся цены, а также природа, достопримечательности и т.д", – сказал он.