Центр исследования общественного мнения и рынка Vilmorus по заказу Союза отечества-Христианских демократов Литвы (СО-ХДЛ) провел опрос 7-15 июня. У респондентов спрашивали, за кого они голосовали и, если голосовали за Науседу, то почему.

В таблице виден показатель N - он означает число опрошенных. Это значит, что из 1023 участников опроса 577 голосовали за Науседу. Проректор Литовской военной академии им. Й.Жемайтиса Юрате Новагроцкене пояснила, что при таком подходе погрешность результата выше, чем обычно, когда в опросе участвует 1000 респондентов. В данном случае погрешность может составлять до 5%, но результаты показывают наличие тенденции.

Преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Томас Янелюнас выделил из результатов три основных мотива. Первый – непартийность Науседы и независимость от партий. 36% из тех, кто голосовал за Науседу, сказали, что выбрали его потому, что он - не политик и не связан с партиями. 32,6% сказали, что хотели независимого от партий президента.

"У респондентов было несколько вариантов ответа, поэтому есть несколько вариантов того же ответа, но мы можем сказать, что больше трети связывали Науседу с имиджем независимого кандидата. Во время избирательной кампании тень партий не всегда была благоприятна для кандидатов", – сказал Янелюнас.

Вторая важная причина – идея государства всеобщего благосостояния, ориентация на социальные вопросы. 31,9% респондентов сказали, что хотели президента у которого была такая идея.

"Науседа пытался сделать это основным посылом своей предвыборной кампании. Это был правильный и верный выбор, поскольку люди хотят социального процветания, большего равенства. Науседе это удалось донести лучше, чем другим кандидатам", – сказал Янелюнас.

Третья группа причин – связана с желанием видеть на посту президента личность с другими качествами. 29,1% респондентов сказали, что спустя 10 лет - столько на посту была женщина-президент, хотели бы видеть на этом посту мужчину, 19,9% – после президента, придерживавшегося жесткой позиции, хотели бы видеть более миролюбивую мягкую личность, 18,5% – хотели, чтобы президент был семейным человеком.

"Я здесь вижу личный выбор, голосовали за мужчину, поскольку это человек иного характера – больше склонный к компромиссу, чем в случае с Грибаускайте, или, чтобы у кандидата была семья. Это возможно более примитивные причины, но они выражают явные отличия от нынешнего президента", – сказал Янелюнас.

Во время предвыборной кампании часто говорили, что "Науседа более консервативен, чем Шимоните". "Это скорее всего не было решающим фактором", – сказал политолог.

5% респондентов сказали, что хотели видеть на посту президента человека, который верен христианским ценностям.

"Я думаю, что традиционные избиратели консерваторов или по инерции голосовали за кандидата от консерваторов или были теми, кому нынешние перемены в партии в сторону либерализма не по душе, они, вероятно, вообще выбирали других кандидатов – возможно, за Юозайтиса, сейчас эта группа, возможно, вообще перестала поддерживать консерваторов", – считает Янелюнас.

Опрос показал, что 18,7% респондентов голосовали за Науседу, поскольку были против Шимоните - кандидата консерваторов. По словам политолога, этот процент невелик, поскольку если спросить у людей, нравятся ли им консерваторы, то гораздо больше скажут "нет". Значит, этот мотив был второ- или даже третьестепенным.