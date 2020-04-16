"Это не абсолютный запрет. Товары и услуги будут предоставлять без перебоя", – сказал премьер-министр Саулюс Сквернялис.
Очаг коронавируса был зафиксирован на одном предприятии в Неменчине. На сегодняшний день в городе коронавирус диагностировали у 21 жителя. Особое беспокойство вызвал тот факт, что заболел человек, работающий в доме опеки в Неменчине.
По данным Центра общественного здравоохранения, закрыть Неменчине было решено после того, как выяснилось, что изолированные жители массово не соблюдают карантин.
"Они расхаживают в общественных местах, распивают алкогольные напитки. Это вызывает значительное беспокойство", – сказала в среду LNK глава НЦОЗ Роланда Лингене.
В Неменчине изолированы 130 человек, но, по словам Лингене, во вторник, каждого 4 из них не нашли дома. Мало того, больные или те, кто с ними контактировал, не верят в то, что вирус опасен, утверждают, что вылечатся с помощью алкоголя.
Лингене сказала, что люди говорят специалистам: "Мне все равно, я не заболею, это диверсия какого-то зарубежного государства".
"Говорят, что они принимают противовирусные "препараты", имея в виду алкоголь", – рассказала специалист.
Не исключено, что часть жителей городка изолируют принудительно.
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