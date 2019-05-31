Инструктор по вождению Ольга Жидовленкова отметила, что многие едут быстро, поэтому начинают поздно тормозить, показывать поворот и другие сигналы. Кроме того, сигнал поворота издавна овеян разными мифами.

"Раньше бытовал такой миф, что, если ты едешь по главной дороге, и дорога уходит влево, то поворот показывать не надо, ведь итак ясно, что ты едешь по главной дороге. Но ведь водители обязаны показывать поворот даже тогда, когда сворачивают с главной дороги, и тогда, когда едут по ней дальше. Мы должны предупредить, что остаемся на дороге, если она уходит в сторону, а рядом появляется второстепенная дорога", – сказала инструктор.

По ее словам, если вы едете по главной дороге, а на ее повороте появляется поворот на второстепенную дорогу, но вы на нее не сворачиваете, то чтобы не вводить водителей в заблуждение, поворот надо выключить раньше, а если поворачиваете – повторить сигнал перед самым маневром.

По словам Жидовленковой, такие действия, когда водители не показывают поворот, только считаются мелочью, но на самом деле это нарушение может привести к ДТП. Водители не могут предугадать, каким будет маневр других участников движения, поэтому надо предупреждать о своих маневрах заранее. Правда, и не слишком рано - чтобы не ввести в заблуждение.

"Если вы хотите на перекрестке повернуть направо, надо сначала включить сигнал поворота и только потом тормозить. Так едущий за вами еще до того, как вы станете тормозить, узнает, что вы будете поворачивать, а значит тормозить. Благодаря этому, у другого водителя будет достаточно времени перестроиться или затормозить", – заметила Жидовленкова.

Она отметила, что когда водители тормозят, а поворот включают, уже поворачивая, то другим приходится резко тормозить. Это вызывает недовольство, а со стороны некоторых водителей и агрессивные маневры. Ведь даже в ПДД сказано, что поворот надо показывать перед маневром, во время и какое-то время после него.

По словам инструктора, слишком рано включать поворот тоже нельзя, поскольку перед большими перекрестками могут быть и небольшие повороты, поэтому можно ввести водителей в заблуждение.

"Надо оценить расстояние до перекрестка и включать поворот на таком расстоянии, чтобы водитель, который едет сзади, мог оценить ситуацию и принять необходимые решения. Ведь это предупредительный сигнал, он нужен для предупреждения других участников движения", – заметила инструктор.

Сотрудники Литовской дорожной полиции подчеркивают, что поворот надо показывать не только тогда, когда водитель хочет повернуть, перестроиться или объехать препятствие, но и когда водитель трогается с места. Согласно подсчетам, в 2018 году за то, что не показывали поворот, штрафы получили больше 1500 водителей.

Однако кроме поворотов, есть и другие предупредительные сигналы - тормоза, сигнал, переключение фар, аварийные огни, а также использование аварийного знака.

Полиция напоминает, что аварийные огни могут означать не только то, что автомобиль стоит или его тянут на буксире, они могут быть предупреждением о препятствии на дороге или сообщение, что свет фар вашего автомобиля ослепляет водителя.

Полиция напоминает, что если в автомобиле не работают поворотные огни, то водитель может показывать поворот рукой.

Если авто поворачивает влево, то надо влево вытянуть левую руку или согнуть правую в локте; если авто поворачивает вправо, то надо вытянуть правую руку или согнуть в локте левую; сигнал торможения подаётся поднятой вверх левой или правой рукой. Показывать сигналы рукой можно прекратить до маневра.

Полиция предупреждает, что если автомобиль остановился на участке дороги, где другие его могут заметить лишь на расстоянии не больше 100 м, то водитель обязан поставить аварийный сигнал: в населенных пунктах – не ближе чем в 25 м, в других местах – не ближе чем 50 м от остановившегося автомобиля.