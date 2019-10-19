Автомат делает больше, чем вы видите

Поскольку Литва - одна из последних стран Европы, которая ввела систему депозита, у нас действуют одни из новейших автоматов. Они не только распознают тару, которая участвует в системе, но и сортируют ее, а некоторую тару и прессуют.

Все зависит от типа тары: прессуют одноразовую пластиковую тару, а многоразовую передают производителям.

Глава "Администратора системы депозита" (Užstato sistemos administratorius) Гинтарас Варнас сказал, что действующие в Литве автоматы сразу же сортируют тару и направляют ее в разные секторы - отдельно пластик, стекло и жестяные упаковки. Итак, первый этап сортировки происходит на месте скупки тары, а потом в центре сортировки тару сортируют еще раз.

"Автомат выполняет важную работу - прессует тару, это позволяет сократить расходы на логистику. Потом собранные в автоматах бутылки везут в центр сортировки. Там тару еще раз сортируют и готовят к переработке", – сказал Варнас.

Может возникнуть вопрос: если автомат уже рассортировал упаковки на пластиковые, стеклянные и жестяные, то зачем нужна повторная сортировка?

Несмотря на то, что кажется, что вся жестяная тара одинаковая, на деле все не так - одна ее часть изготовлена из алюминия, другая - из железа, а это уже другой материал, поэтому нужна дополнительная сортировка.

Кроме того, сортируют и стеклянную тару - по цвету: прозрачное стекло везут на Паневежскую фабрику, а зеленое и коричневое – на Каунасскую. В центре тару сортирую и отправляют на переработку.

Бутылки автомат сортирует по коду, форме и массе

Поскольку не вся тара участвует в системе, автоматы "обучены" распознавать подходящую. По словам Варнаса, основные критерии, которыми руководствуется автомат: штрих-код, форма и масса.

"Во-первых, автомат проверяет штрих-код – зарегистрирован он в системе или нет. Если положить бутылку со штрих-кодом другой страны, то автомат ее не примет. Второй важный критерий - форма. Если оба параметра подходят, то автомат принимает тару", – сказал он.

Что касается PET-упаковок, их форма со временем меняется. Чтобы не повредить упаковку, рекомендуется сразу же после того как она опустеет, закрутить крышку. Находящийся внутри воздух не даст упаковке деформироваться, а крышка тоже пойдет на переработку.

Последний критерий – масса, которую проверяет автомат. Если бутылка не пустая, она тяжелее, чем должна быть, поэтому автомат ее не примет.

Что делать, если автомат не принимает тару?

Если автомат не принимает качественную тару, то надо обратиться к персоналу магазина, он должен помочь в решении проблемы.

Автомат не принимает тару, которая не участвует в системе и возвращает ее. Такую тару надо вернуть в сортировочные контейнеры.

Варнас отметил, что в большинстве мест торговцы уже подготовили отдельные контейнеры, в которые можно бросать неподходящую тару. Позже это вторсырье перерабатывают.