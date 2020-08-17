Почему с улиц пропали мобильные радары: водителям не стоит расслабляться

Представитель Каунасского комиссариата полиции Одета Вайткявичене сказала, что радары никуда не исчезли, а нарушителей по-прежнему фиксируют.
Правда, Вайткявичене признала, что внимательные водители могли заметить, что мобильных радаров стало немного меньше.
По ее словам, радары, которые использовали несколько месяцев назад, сейчас проходят метрологическую проверку, ее проводят раз в год. Для этих радаров - это первая такая проверка.
"В ближайшее время всем мобильным радарам будут выданы новые сертификаты", – сказала Вайткявичене.
По ее словам, Каунасская полиция сейчас использует в Каунасе и в регионе 6 таких радаров, но вскоре вернуться и другие.
Всего в Литве работают 37 радаров, которые ставят на самых опасных участках дорог.
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