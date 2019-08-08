Удалось ли Кремлю запугать своих граждан "антироссийскими настроениями" в Грузии, насколько выросло число туристов из Литвы и как правильно отдыхать в стране картвелов, порталу DELFI рассказала представитель Национальной администрации туризма Грузии, гид Марика Богверадзе.

— Насколько за последние годы выросла сфера туризма в Грузии?

— Сейчас туризм становится ведущей сферой экономики. Во всяком случае мы ориентируемся именно на развитие туризма, расширение его доли в национальном продукте. В прошлом году она составила 7,6% ВВП, в реальных цифрах мы заработали 3,2 млрд долларов. Ежегодный прирост – по миллиону с небольшим человек в год.

В прошлом году эта цифра превысила 8,7 млн визитеров и туристов. Первая рекордная цифра - 6 млн туристов - была зафиксирована в 2017 году. Это достижение мы тогда отметили креативно. У этого шестимиллионного туриста была возможность погостить сразу в нескольких регионах, он встретился с нашим премьер-министром.

Путешествие в Грузию © Фото: Наталья Фролова

Сейчас мы стараемся заинтересовать и объять новые рынки. И мы наблюдаем значительный рост туристов из стран Балтии – особенно из Литвы и Латвии. Например, за первые семь месяцев этого года приехало 11728 туристов из Литвы, что на 17,7 % туристов больше, чем за весь прошлый год.

Кроме того, появились прямые рейсы, в том числе лоукостеров, в ряд европейских городов. На 40,7% по сравнению с прошлым годом вырос поток из Германии. В реальных цифрах это получается не очень много, но Германия и не входит в десятку самых активных.

— А какие страны лидируют в этой десятке?

— На первом месте Азербайджан, на втором – Россия. За ними следуют Армения и Турция.

Минимум – четыре сезона

— Сегодня самые известные туристические направления в Грузии – это Тбилиси и приморский Батуми. Те, кто уже побывал в стране хотя бы раз, знают, что надо съездить в Кахетию, главный винодельческий регион, и побывать в Казбеги. Какие направления порекомендовали бы Вы?

— Приехать в Грузию один раз – не значит ничего. Минимум четыре раза – четыре сезона. Каждый из них прелестен по-своему.

Летом хорошо и на море, и в высокогорных регионах, куда в это время легко добраться.

Осенью нет ничего лучше Кахетии. Это опыт соприкосновения с землей, природой, сбором винограда. Ты едешь по улице, а перед тобой вереница грузовых машин, в которых насыпан не щебень, а гроздья винограда. Очереди перед винзаводами. Это зрелище надо обязательно увидеть!

Путешествие в Грузию © Фото: Наталья Фролова

Зимний сезон – разумеется, горные лыжи. Прилетев в Тбилиси, можно несколько дней побыть в городе, а затем поехать покататься туда, куда зимой есть доступ, где не заносит дорогу. Например, в Сигнахи, в Кахетии. Кроме того, там многие виноделы специально до поздней осени–начала зимы оставляют виноград на корню, чтобы показать его туристам или дать им самим поучаствовать в изготовлении вина.

Весной, пока не очень жарко, можно посетить скальные монастыри – Давид-Гареджа в Кахетии или Вардзия в Джавахетии.

Семьям с маленькими детьми можно поехать туда, где подготовлены несложные для преодоления маршруты. Это крепости, объекты, где история преподносится не в сухом виде, а так, чтобы заинтересовать и детей.

— Кажется, что у Грузии уже есть все, что нужно для привлечения туристов – горы, исторические объекты, древняя культура, теплое море. А есть ли новые сферы туризма, которые вы пытаетесь развивать?

— Да, мы успешно рекламируем регионы, о которых иностранцы раньше даже и не слышали. Кроме того, сегодня мы активно продвигаем эко-туризм. Можно пожить в домике в деревне – не в отеле или гостевом доме, а именно в частном доме. Принимающая вас семья обеспечит, например, завтраком или ужином. Самому можно набрать на огороде овощей, что-то приготовить, помочь бабушке выпечь хлеб. Такой вид отдыха, кстати, очень нравится семьям с детьми. Для них верх счастья – увидеть бегающую курицу, погладить теленка или впервые в жизни понаблюдать за жеребенком.

Путешествие в Грузию © Фото: Наталья Фролова

В принципе, нам даже не приходится проводить тренинги для этих принимающих семей. Гостеприимство настолько у грузин в крови, что любая сельская семья будет принимать туристов от души. Им зачастую даже неловко брать деньги за то, что они привыкли делать и так.

Лишние "звезды" и недобросовестные таксисты

— Насколько за последние годы улучшилась инфраструктура в целом в Грузии и туристических мест в особенности?

— Я критически настроена в этом плане. К сожалению, инфраструктура не всегда успевает за ростом туристов, сфера обслуживания не всегда на уровне. Но есть тенденция к улучшению. Мы учимся, приглашаем с тренингами гуру туристической сферы из других стран. Кроме того, государство предоставляет налоговые льготы тем, кто открывает гостевые дома, занят в сфере обслуживания в высокогорных областях.

Есть некоторые нюансы, которые иногда создают определенные неудобства туристам: недостаточное количество санитарных точек вдоль дорог, особенно в горных областях. Но наше туристическое управление ставит эти задачи перед отвечающими за это ведомствами.

Марика Богверадзе © Фото: Наталья Фролова

Иногда бывает, что гостиницы самостийно присваивают себе лишнюю "звезду". Но если какие-то вопросы возникают, всегда можно обратиться в туристические центры, которые есть в каждом городе, в некоторых даже по несколько. На нашем сайте (Национального администрации туризма Грузии – DELFI) нет информации о конкретных гостиницах и ресторанах, потому что мы, будучи государственной структурой, должны оставаться беспристрастными.

— Часто ли туристы в Грузии сталкиваются с обманом? Какие опасности их могут поджидать?

— Не больше, чем в других популярных туристических местах. Грузия входит в восьмерку стран, где абсолютно спокойно, где можно безопасно гулять в любом регионе. Конечно, невозможно сказать, что совсем нет криминала, но в целом мы с этим разобрались.

С ростом туристов, к сожалению, растет число преступных элементов, пристающих с разными просьбами на улицах. Может случится, что, например, какой-нибудь недобросовестный таксист попытается спросить с вас двойную сумму за поездку. Но все же в большинстве мест и регионов продавцы ведут себя честно и не обманывают туристов.

— Не возникает ли языкового барьера в общении с иностранцами?

— Возникает периодически. Объясняются жестами, самым простым набором слов. К тому же теперь все больше приезжают "неорганизованные" туристы, которые все сами бронируют через интернет. Это новое поколение, которое легко общается с помощью онлайн-переводчиков.

Грузия – это не концерт по заявкам

— После последней, в июне этого года, волны протестов в Тбилиси, которые частично были направлены против оккупации Россией грузинских территорий, не возникло ли проблем с использованием русского языка?

— К нам с русским языком приезжает большинство туристов с постсоветского пространства. К тому же, у нас никто не подвергается агрессии за принадлежность к какой-либо нации.

По сути, по сравнению с 2008 годом, когда была настоящая война, в этот раз ничего серьезного не произошло (депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера в грузинском парламенте, что вызвало волну протестов - DELFI). Но даже тогда, в 2008 году, ни один русский не пострадал ни в дни активных боевых действий, начавшихся в ночь на 8 августа, ни в последующие месяцы, пока российские войска непосредственно стояли под Тбилиси. Это у грузин в крови – не обобщать, отделять человека от государства. И врага испокон веков грузины принимали под свой кров: пока он был гостем, никто в округе не мог даже плохого слова про него сказать.

Путешествие в Грузию © Фото: Наталья Фролова

Но если человек будет активно выражать антигрузинские настроения, то это может вызвать конфликтную ситуацию. Грузия - это не концерт по вашим заявкам. Это - не страна, где только вкусно кормят и наливают хорошее вино. У нее своя богатая история и культура.

— Кстати, после запрета Владимира Путина на полеты в Грузию, некоторые эксперты стали писать о том, что стране давно было пора слезть с российской туристической "иглы" и активнее искать другие рынки. Вы согласны с этим мнением?

— Отчасти я согласна. Но не считаю, что Грузия попала на российскую туристическую "иглу". Насколько я вижу, только часть людей зациклилась на одном направлении и не утруждала себя диверсификацией этого рынка. Это случилось в 2005-2006 году с грузинским рынком виноделия, когда Россия полностью прекратила экспорт нашего вина. И сейчас пострадали двух-трехзвездочные гостиницы на морском побережье Грузии, ориентированные на дешевый отдых, пострадали турфирмы и гиды, работавшие только с россиянами.

— Есть ли точные данные, насколько снизился поток туристов из России?

— Да, россиян приехало меньше, чем ожидалось. В 2018 году мы насчитали почти 697 000 туристов. В этом году страна готовилась принять 1,5 млн россиян. По самым последним данным, за первые семь месяцев этого года в Грузии побывало свыше 850 000 туристов из России. Несмотря на запреты на авиаперелеты, даже июль оказался рекордным по посещаемости. Многие приехали своим ходом – на машинах. Некоторые все-таки поменяли авиабилеты.

А азербайджанские авиалинии, например, предложили цены на авиаперелеты с пересадкой в Баку даже более низкие, чем были на прямые рейсы Москва—Тбилиси. Кто-то полетел через Ереван, Минск, Трабзон или Стамбул. Среди моих знакомых из России многие сделали все, чтобы приехать в Грузию. Кто очень хотел – все равно приехал. Даже вопреки насаждаемой пропаганде, что Грузия для россиян опасна.

Путешествие в Грузию © Фото: Наталья Фролова

Думаю, что почти 95% россиян, приезжающих в Грузию, не знают об аннексии двух огромных грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии, о ползучем захвате территорий – российские военные все время незаконно передвигают демаркационную линию вглубь грузинской территории.

Только попадая сюда, российские туристы узнают о том, как все было, и видят своими глазами, что происходит. Очень многие живут в мире исковерканной информации, думают, например, что Южная и Северная Осетия были одной страной, которую в советское время разделили на две автономии и включили в состав разных республик. Но когда видят, что на деле две Осетии разделяет высоченный Кавказский хребет, а значит, они и не могли быть единой страной, то многое становится на свои места. Как метко написал в Фейсбуке один мой друг из России: "Запретом на полеты Кремль не Грузию наказывает, а мешает нам учиться жить свободно".