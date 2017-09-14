Минфин начинает работу над бюджетом задолго до его обсуждения в парламенте. Потом бюджет обсуждают члены правительства, и только после этого он попадает в парламент, до 17 октября, за 75 дней до конца бюджетного года.

Ежегодно в бюджете составляют перечень доходов и расходов,а кроме того, проекции на ближайшие два года.

После этого бюджет начинает обсуждать парламент. Поправки предлагают как парламентские комитеты, так и отдельные депутаты. С учетом поправок Минфин совершенствует проект. Также принимают во внимание мнение Госконтроля, ЕК и группы евро.

После этого бюджет снова возвращается в парламент на обсуждение и утверждение. После утверждения, бюджет подписывает президент. Важно, чтобы бюджет был утвержден до крупнейших праздников - а именно до 17 декабря, за 14 дней до начала нового бюджетного года.

Численность населения в Литве постоянно сокращается, но расходы бюджета не уменьшаются. Экономист Лазутка заметил, что при планировании бюджета, важно учитывать не численность населения, а количество работающих людей. По его слова, несмотря на сокращение численности населения, количество работающих остается стабильным – 1,3-1,4 млн.

"Это число держится около 20 лет, несмотря на высокий уровень эмиграции. Во время экономического роста – работает больше людей, до 1,4 млн., в кризис число работающих сокращается до 1,2-1,3 млн. – остальные остаются без работы. Известно, что из Литвы уехало около 0,5 млн., большая их часть - трудоспособное население, но число работников в Литве не уменьшилось.

"Конечно, можно предположить, что если бы 0,5 млн. не уехали, то работников было бы больше, но в любом случае подоходный налог зависит не от числа тех, кто живет в стране, а от числа работающих жителей", – заметил Лазутка.

Говоря о доходах с НДС и акцизов, экономист сказал, что этот показатель зависит от числа покупателей. "Тогда нужно оценивать, сколько те люди, которые получают какие-то доходы от бизнеса или за счет пособий, могут истратить. Опять-таки, на это может влиять численность населения, но может и не влиять, поскольку, может быть так, что тот, кто эмигрировал, в Литве не получал никаких доходов", – сказал Лазутка. По его словам, есть и другие факторы, которые влияют на сборы бюджета, к примеру, рост цен, размер зарплат.

Экономист сказал, что часто люди возмущаются, говоря, что в Литве количество людей сокращается, а расходы государства не снижаются. "Скажем, надо содержать автостраду. Это не зависит от числа жителей. Ее ведь надо ремонтировать, освещать, чистить и т.д. Если у нас есть школы, так и здесь нет прямой зависимости. Неважно, учатся там 500 или 400 детей – может, учителей меньше, но помещение надо содержать, крышу чинить, отапливать помещение. Поэтому необязательно пропорционально снижаются расходы", – сказал Лазутка.

Он заметил, что есть базовые показатели Минфина, которые устанавливают по проекциям нескольких лет, от них зависит бюджет государства, в том числе – рост зарплат, инфляция, рост цен и др. От этих показателей зависит, сколько налогов заплатят.

Лазутка уверяет, что при любых переменах в налоговой системе это будут учитывать: прогнозируют, каким будет сбор средств, эту сумму включают в бюджет. Правда, кое-что прогнозировать нельзя, например, финансовый кризис.

"Конечно, можно держать резерв, но кто знает, каким он должен быть? Быть может, в кризис спад составляет 15%, быть может, он составит 1-2%. С другой стороны, хранение резерва тоже стоит денег. Никто не знает, когда и каким будет кризис. Деньги из резерва нельзя с риском вкладывать в акции, это значит, что их инвестируют в ценные бумаги других стран, которые почти не дают процентов, а все дорожает. Это значит, что такие резервы убыточны. По этой причине в кризис государство часто берет деньги в долг", – сказал экономист.