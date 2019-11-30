Почему "армия не отпускает" и что Иван думает о войне?

В настоящий момент вместе с другими военнослужащими из Литвы он охраняет военную базу в Мали. Из-за угрозы нападений и неблагоприятного климата эта миссия считается самой опасной из всех миротворческих миссий Организации Объединённых Наций.

"Если придется взять оружие, чтобы защитить свой дом, свою семью и близких, свою родину — я это сделаю", - говорит о своем долге Иван.

В 21 год он пошел служить в армии по контракту. О службе в армии уроженец местечка Девянишкес Шальчининкского района (в 6 километрах от границы с Беларусью) мечтал с 18 лет. Свое желание он объяснял тем, что хотелось заниматься чем-то активным: силы есть, здоровье тоже. Почему бы и нет? Однако прежде чем пойти на службу, необходимо было пройти специализированные курсы. В 18 лет Иван, по не зависящим от него причинам, упустил возможность зарегистрироваться на них и пройти необходимы тесты, однако в 21 ему улыбнулась удача.

"Умный мальчик, мог бы идти учиться"

Мама Ивана его радость относительно службы в армии не разделила.

"Мама была против. Говорит, "ты умный мальчик, мог бы идти учиться". Но каждому свое. Папа против не был. В армии тоже глупые не нужны. Там и считать на учениях нужно, формулы какие-то знать, многое запоминать — глупым там места нет", - рассказал Иван.

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Учиться Иван действительно пробовал, правда, во время службы. Говорит, в армии очень хорошие условия для учебы заочно. Необходимо лишь заполнить документы на отпуск во время сессии. После двух лет учебы по специализации юриспруденция он понял, что это ему не подходит, хотя учился наш герой довольно неплохо.

"Лучше всего мне давалась история права. Вообще люблю все, что связано с историей. Был преподаватель требовательный, высокую оценку получить было сложно. Когда сдавали экзамен — были все: и очники, и заочники - 200 студентов. Из 200 экзамен сдали 9. Я был в их числе. Мама изначально мне говорила, чтобы я шел учиться, а не в армию, ее можно понять. А папа наоборот, гордится моим выбором", - сказал Иван.

"Служба становится основной сферой деятельности"

Службе по контракту Иван уделил пять лет своей жизни. Именно тогда он понял, что армия так просто его не отпустит. Наш герой рассказал, что значит работать по контракту.

"Сфера твоей деятельности зависит от части, в которую ты попадаешь. Я служил в механизированной пехоте, был гранатометчиком. Все выглядит довольно просто, но нужно многое запоминать, постоянно держать информацию в голове. Кто-то может работать на складе, например, но считать и там нужно. На самом деле, никто твои знания не проверяет, это познается в ходе службы. Служба становится твоей основной сферой деятельности, основной работой, 7 дней в неделю. Тебя учат стрелять, тренируют в любых погодных условиях, подготавливают в реальным ситуациям. Вот такая жизнь", - рассказал собеседник.

После пяти лет службы по контракту Иван на несколько месяцев отправился на гражданку.

"Не было у меня бурной ночной жизни после армии. Такой отдых не для меня. Я много времени проводил с семьей, просто отдыхал морально и физически, смотрел фильмы военные, читал. Гораздо приятнее после тяжелого трудового дня прийти домой, сходить в душ, лечь в кровать... Это такие простые вещи, но они приносят очень много удовольствия. Многие, когда узнали, что я служу по контракту, думали, что я дурак. Ну, понимаете, много нужно было делать физической работы. И мне говорили, мол зачем, если за эти деньги можно не напрягаться. Но им не понять", - сказал Иван.

Однако армия Ивана так просто не отпустила. Через пару месяцев ему позвонили и предложили пойти в Добровольческие войска, но поначалу не все шло гладко.

"Не скажу, что меня с самого начала все устраивало. Открылась новая рота, были трудности. Не скажу, что они проявлялись в отношениях с сослуживцами. Там все было хорошо. Нет дедовщины, не было проблем с языком (в семье Ивана всю жизнь говорили по-русски, а парень учил литовский язык посредством ТВ и общения с литовскоговорящими друзьями, - ред.). Нужно было просто соблюдать субординацию, поскольку есть люди, которые выше тебя по званию. Если говорить о службе, то сама служба в добровольческих войсках подразумевала совмещение гражданской и служебной работы, в основном по выходным, иногда на неделе. На контракте такое было невозможно. Я был рад предложению, потому что соскучился по службе", - рассказал Иван.

Почему служить стоит?

Напомним, что срочный призыв в Литве был восстановлен в 2015 году. DELFI поинтересовался отношением Ивана к тем представителям сильного пола, которые не служили в армии, да и не собираются вовсе, а также узнал, что он думает о "девушках в форме".

"Армия — это школа мужества. Считаю, что ее нужно пройти. Может, это не подходит тем, у кого проблемы со здоровьем, но те, у кого все в порядке, должны получить этот жизненный опыт. Думаю, армия многому учит в жизни, очень хорошо подготавливает физически и морально, делает тебя устойчивым к стрессу. Ползешь, например, на учениях, имитация врага — ты теряешься. Но чем чаще это происходит — тем больше ты готов к этому и спокойнее относишься. Кроме того, служба повышает уверенность в себе и своих силах, учит на многие жизненные ситуации смотреть иначе, знакомит с разными людьми, отчасти меняет мировоззрение. Поэтому, служить стоит.

А если мы говорим о девушках, которые служат... Девушки — хрупкий пол. Какой бы девушка ни была, но в плане физическом она не сделает столько, сколько сделает мужчина. Конечно, есть разные девушки, разные парни, но, если взять все в общем, то большинство девушек не сделают того, на что способны мужчины. Да, они могут служить в медпунктах, связными, но, я думаю, не в пехоте. Я, конечно, видел девушек, которые фору и мужчинам дать могут, но какого-то отрицательного мнения у меня нет. Вот сейчас в Мали мы будем сменять девушку, которая находится в миссии. Она миниатюрная такая, зато с пулеметом на перевес. Здоровья ей это вряд ли добавило, но у нее была цель — она ее достигла. Я это уважаю", - рассказал Иван.

"Самая опасная из всех миротворческих миссий"

В октябре Иван вместе с шестой ротацией литовских военнослужащих улетел в свою первую международную миссию Организации Объединённых Наций в Мали. 32 воина Добровольческих сил Литвы в миссии MINUSMA будут охраняют немецкий лагерь в городе Гао. Они сменили других завершивших там службу военных. Из-за угрозы нападений и неблагоприятного климата MINUSMA считается самой опасной из всех миротворческих миссий Организации Объединённых Наций. Длительность миссии — полгода. Иван рассказал о самой миссии, о том, как проходила подготовка к ней и чего следует ожидать.

"Это моя первая миссия. Наша функция — охрана базы. Возможно, задача кажется не такой серьезной, но это довольно опасно. Был отбор, который подразумевал проверку навыков. Затем — проверка данных: какие курсы проходил, где служил. Специалисты проверяли психологическую устойчивость. В миссию едут представители различных национальностей, из разных стран мира. Когда не знаешь, чего бояться — ты не боишься. Если бы мы были первыми, кто туда едет — тогда ситуация усложнилась бы. Но мы переписывались с нашими предшественниками, узнавали, что и как. Поэтому, все в порядке, за исключением различной живности вроде пауков, змей и так далее (смеется). Еще, там есть традиция: привозить с собой книги. На самом деле, там уже собралась целая литовская библиотека", - рассказал Иван.

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С собой он взял книгу Отто фон Бисмарка про концентрационный лагерь, объяснив это тем, что его всегда интересовала тематика Второй мировой войны. Вторая книга, "Аэропорт" Сергея Лойко - книга об осаде Донецкого аэропорта.

"На самом деле, взял их потому, что взглядом зацепился моментально. Хотелось бы побольше книг прихватить, но размер багажа, увы, ограничен", - сожалел Иван.

"О войне кричат те, кому нечего терять"

Иван всегда интересовался историей, в частности — событиями Второй мировой войны. Пересмотрел множество документальных фильмов, прочитал несколько книг. С DELFI он поделился своими мыслями относительно войны.

"К войне я отношусь негативно. Это страшно. Человеческая жизнь важнее какого-то куска земли, это причиняет очень много боли. Сейчас повсеместно говорят о войне: газеты, новостные порталы, телевидение. Люди смело говорят: "Я пойду воевать", хотя даже не понимают, что имеют в виду. Война — громкое слово, и об этом кричат те, кому нечего терять. Но я знаю, что, если мне придется взять оружие, чтобы защитить свой дом, свою семью и близких, свою родину — я это сделаю", - сказал собеседник.

"Вы когда-нибудь жалели о том, что отправились на службу?", - спросила у Ивана журналист.

"Нет, никогда не жалел. Думаю, после миссии вернусь на контракт. На прохождении медкомиссии мне сказали, что еще годен — поэтому, хочу снова служить. Знаете, это уже как образ жизни, хочется больше и больше", - поделился Иван.