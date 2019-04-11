Средняя почасовая заработная плата в Литве в 2018 году была одной из самых низких среди 28-ми стран Евросоюза, сообщил Евростат.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В прошлом году почасовая заработная плата в бизнесе – в компаниях, в которых хотя бы 10 работников, за вычетом сельскохозяйственного и государственного секторов, составила 9 евро и была на 10,4% больше, чем в 2017 году (8,1 евро), свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы Евросоюза.

Более низкой почасовая зарплата была только в Румынии (6,9 евро) и Болгарии (5,4 евро). В Латвии она составила 9,3 евро, в Эстонии – 12,4 евро.

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В литовской промышленности и в строительстве средняя почасовая оплата труда составила 8,8 евро, а секторе услуг – 9,5 евро.

Самая высокая почасовая заработная плата фиксировалась в Дании (43,5 евро), Люксембурге (40,6 евро) и Бельгии (39,7 евро).

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