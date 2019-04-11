В прошлом году почасовая заработная плата в бизнесе – в компаниях, в которых хотя бы 10 работников, за вычетом сельскохозяйственного и государственного секторов, составила 9 евро и была на 10,4% больше, чем в 2017 году (8,1 евро), свидетельствуют опубликованные в четверг данные статистической службы Евросоюза.
Более низкой почасовая зарплата была только в Румынии (6,9 евро) и Болгарии (5,4 евро). В Латвии она составила 9,3 евро, в Эстонии – 12,4 евро.
В литовской промышленности и в строительстве средняя почасовая оплата труда составила 8,8 евро, а секторе услуг – 9,5 евро.
Самая высокая почасовая заработная плата фиксировалась в Дании (43,5 евро), Люксембурге (40,6 евро) и Бельгии (39,7 евро).
Жители Литвы все еще могут воспользоваться возможностью и заплатить налоги без штрафов
Жители Литвы могут до 1 июля 2019 года воспользоваться...
Почасовая оплата в Литве – одна из самых низких в ЕС (6)
Средняя почасовая заработная плата в Литве в 2018 году...
Прокурор просит суд назначить Томасу штраф 30 000 евро и конфисковать молот (20)
Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры просит...
Осужденная за убийство сына Казюкайтите просит о смягчении наказания (1)
Верховный суд Литвы принял кассационную жалобу...
Лидеры таджикской общины: "Литва стала вторым домом, но мы мечтаем вернуться на родину" (56)
Литву не принято причислять к моноэтническим...
TOP новостей
Министр обороны Литвы снова стал жертвой хакеров: его обвинили во взяточничестве (14)
На несколько емейлов в службе президента,...
Лидеры таджикской общины: "Литва стала вторым домом, но мы мечтаем вернуться на родину" (56)
Литву не принято причислять к моноэтническим...
Прокурор просит суд назначить Томасу штраф 30 000 евро и конфисковать молот (20)
Прокурор Вильнюсской участковой прокуратуры просит...
Почасовая оплата в Литве – одна из самых низких в ЕС (6)
Средняя почасовая заработная плата в Литве в 2018 году...
В "черном списке" – 10 районных и две республиканские больницы (6)
В прошлом году уменьшилось число больниц, которые...