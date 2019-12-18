Побит температурный рекорд: таким теплым 18 декабря еще не был

По данным службы, до этого рекорд этого дня был установлен в 2015 году, когда в Кибартай было 9,9 градусов тепла. Сегодня, в 12 val., в Науёи Акмяне было 10,5 градусов. Рекорды фиксирует большая часть метеостанций, сказано на странице meteo.lt в фейсбуке.
По данным Литовской гидрометеорологической службы, в ночь на 19 декабря будет облачно. На севере прогнозируют небольшой дождь. Будет дуть западный ветер, скорость ветра 7–12 м/с, местами порывы составят 15–18 м/с. Температура ночью 1–6 градусов тепла. Днем будет облачно с прояснениями. На северо-востоке возможен небольшой дождь. Ветер западный, переходящий в южный, юго-восточный, скорость ветра 5–10 м/с. Температура 3–8 градусов тепла.
20 декабря особых осадков не ожидается. Ночью и утром местами туман, небольшой дождь, гололед. Температура ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 2–7 градусов тепла.
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