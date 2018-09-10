Победители, участвовавшие в ралли на Subaru Impreza GT, получили не только кубок, но и кубок мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса в группе самых мощных автомобилей SGC 4 класса, а также несколько специальных призов за лучшие результаты в отдельных районах, городах.

Победители преодолели все этапы за 33 мин. 44,9 сек. и на 16,9 секунд опередили своих ближайших конкурентов Игнаса Домейку и Томаса Мицкуса на Ford Focus RS.

Третье место заняли Бенас Струмскис и Жидрунас Карпавичюс на Subaru Impreza (они отстали от победителей на 1 минуту и 20,7 секунд.

"Завершившееся ралли на кубок президента было для нас с Витисом 14-ое подряд, мы очень рады завоеванной победе", - сказал Гулбинас.