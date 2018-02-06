Как сообщило министерство культуры кандидатура члена группы El Fuego Й. Сакалаускаса, опередившего 12 кандидатов, будет проверяться ведомствами. Глава ЛНТОБ назначается на пять лет полномочий.

Й. Сакалаускас, руководивший в последние несколько лет Клайпедским государственным музыкальным театром, получил высшее профессиональное образование по профессии дирижера хора и высшее образование по оперному пению, в 2010 году закончил магистратуру оперного пения в Литовской музыкально-театральной академии (класс пения проф. В. Норейки).

В 2012 году учредил общественное учреждение "Балтийский камерный оперный театр", продюсировал его спектакли и концерты, инициировал и проводил обучающие программы для молодых солистов, различные фестивали.

На прежний конкурс в ЛНТОБ были поданы восемь заявок, однако в конце октября конкурс не состоялся, поскольку, решением комиссии ни один из кандидатов не отвечал минимальным требованиям, также имело место нарушение конфиденциальности информации об его участниках.

В последнем конкурсе руководство министерства учло замечания Службы спецрасследований и опубликовала список членов отборочной комиссии.

С июля прошлого года театром временно руководит финансовый менеджер Сигитас Жутаутас. Он сменил на посту главы ЛНТОБ Гинтаутаса Кевишаса, который возглавлял театр 15 лет и был уволен за нарушения.