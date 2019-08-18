Победителей "Веломарафона" друг от друга отделяли сотые секунд

100-километровое расстояние быстрее всех преодолел Дариюс Джервус. Он выиграл не только денежный приз в 300 евро, но и поездку в одну сторону в любую выбранную страну, в которую летает Turkish Airlines.

Только на последних кругах Д. Джервус обогнал своих противников и вырвался вперед. Остальных финишировавших от победителя отделяли сотые секунд.

Гонка была особенно драматичной - и не только чрезвычайно маленькая разница во времени между лидерами доказывает это. В самой середине соревнования участники столкнулись с множеством проблем: лопались шины, спортсмены получали травмы, у некоторых ломались велосипеды.