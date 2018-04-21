21 апреля по всей Литве проходит акция "Делаем". Волонтеры убирают мусор на берегах рек, в лесах и на полянах.
Geltona, žalia, raudona
© DELFI / Tomas Vinickas

Кaк и каждую весну, 11 лет подряд неравнодушные жители по всей стране собирают мусор.

По словам организаторов, цель акции – объединение людей и побуждение их к общности в решении вопроса охраны окружающей среды.

"Сегодня выдалась хорошая погода, жители активны. В Вильнюсе и в других городах и населенных пунктах Литвы с 10 ч. работают волонтеры, в акции участвуют работники крупных предприятий и государственных учреждений. Сегодня множество людей с красными мешками приглашают всех желающих принять участие в акции", – призывает глава "Делаем 2018" Аусте Юозапайтите.

В акции участвует и полиция со служебными собаками, которые показали себя активными поисковиками мусора

Особое внимание в этом году уделяют сбору батареек.

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