Кaк и каждую весну, 11 лет подряд неравнодушные жители по всей стране собирают мусор.
По словам организаторов, цель акции – объединение людей и побуждение их к общности в решении вопроса охраны окружающей среды.
"Сегодня выдалась хорошая погода, жители активны. В Вильнюсе и в других городах и населенных пунктах Литвы с 10 ч. работают волонтеры, в акции участвуют работники крупных предприятий и государственных учреждений. Сегодня множество людей с красными мешками приглашают всех желающих принять участие в акции", – призывает глава "Делаем 2018" Аусте Юозапайтите.
В акции участвует и полиция со служебными собаками, которые показали себя активными поисковиками мусора
Особое внимание в этом году уделяют сбору батареек.
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