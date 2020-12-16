По всей Литве полиция проводит рейды: некоторым водителям приходится поворачивать назад

Заместитель генкомиссара полиции Арунас Паулаускас в передаче "День на Delfi" сказал, что все проходит слаженно.
"Полиция осуществляет контроль, все проходит слаженно. Правда в полную мощность мы не работаем, думаем, что активное движение начнется в выходные. Но уже ведется активный контроль на въезде в Палангу, поскольку нам сообщили о том, что во многих гостиницах забронированы номера, люди со всей Литвы будут пытаться поехать на курорт. Могу сказать, что с полуночи уже не один десяток машин развернули назад. Мы ведем проверки и в других местах, свыше 50 постов. Немало водителей должно было вернуться восвояси", – сказал собеседник.
По его словам, иногда полицейским достаточно исчерпывающего ответа на вопрос о цели поездки.
"Каждый раз полицейские выясняют, есть ли повод для пересечения границы муниципалитета, даже если у человека нет документов - у нас есть база данных, мы можем проверить наличие недвижимости и где человек работает, просто документы ускоряют процедуру", – сказал собеседник.
На вопрос, нет ли заторов, Паулаускас сказал, что стараются этого не допустить, используют специальную программу для проведения проверки.
"Полицейских на постах достаточно. Важно, что полицейским помогают и стрелки, поэтому проверки проходят быстро", – заметил он.
Полиция призывает жителей без надобности не покидать территорию муниципалитета, а если человек выезжает, брать с собой необходимые документы.
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