17 апреля в Литве будут проверять системы оповещения граждан - жители будут слышать звук работающих сирен, получат смс-сообщения на мобильные телефоны.
© DELFI / Domantas Pipas

В среду, в 11.52 ч., системы оповещения включат на всей территории Литвы.

Во время проверки Департамент пожарной безопасности и спасения в период с 11.52 до 11.58 ч. будет рассылать сообщения на мобильные телефоны жителей. Эти сообщения получат те жители, у которых в телефонах активирована функция приема таких сообщений.

В 11.55 ч. жителей Литвы о проверке будут оповещать по Литовскому радио и телевидению.

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