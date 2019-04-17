В среду, в 11.52 ч., системы оповещения включат на всей территории Литвы.
Во время проверки Департамент пожарной безопасности и спасения в период с 11.52 до 11.58 ч. будет рассылать сообщения на мобильные телефоны жителей. Эти сообщения получат те жители, у которых в телефонах активирована функция приема таких сообщений.
В 11.55 ч. жителей Литвы о проверке будут оповещать по Литовскому радио и телевидению.
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