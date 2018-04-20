Временный глава транспортной компании Susisiekimo paslaugos Вайдотас Мяшкаускас заявил, что начавшееся в прошлом году обновление транспортного парка, продолжится этой весной и летом.

Как сообщила BNS руководитель по вопросам коммуникации столичного транспортного предприятия Vilniaus viesasis transportas Раса Якилайтене, сначала на улицах города будут ездить 9 новых автобусов по маршрутам под номерами 32, 54, 59 и 75. До конца апреля в Вильнюс прибудет еще около 20 автобусов.

На объявленном в прошлом году конкурсе закупки 150 автобусов победила польская компания Solaris Bus & Coach, а сделку финансировал банк Luminor. Стоимость договора – 40,5 млн евро.

С марта в Вильнюсе начали ездить и новые автобусы шведского производителя Scania – в целом их будет закуплено 50. Кроме того, в столице ездят 52 новых автобуса Isuzu Citibus.

Кроме этого, Вильнюс за 15,8 млн евро закупает 41 троллейбус Solaris – они появятся на улицах осенью 2018 года.

Сейчас в Вильнюсе курсируют около 345 автобусов и 250 троллейбусов, ежедневно они перевозят более 200 тыс. пассажиров.