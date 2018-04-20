Временный глава транспортной компании Susisiekimo paslaugos Вайдотас Мяшкаускас заявил, что начавшееся в прошлом году обновление транспортного парка, продолжится этой весной и летом.
Как сообщила BNS руководитель по вопросам коммуникации столичного транспортного предприятия Vilniaus viesasis transportas Раса Якилайтене, сначала на улицах города будут ездить 9 новых автобусов по маршрутам под номерами 32, 54, 59 и 75. До конца апреля в Вильнюс прибудет еще около 20 автобусов.
На объявленном в прошлом году конкурсе закупки 150 автобусов победила польская компания Solaris Bus & Coach, а сделку финансировал банк Luminor. Стоимость договора – 40,5 млн евро.
С марта в Вильнюсе начали ездить и новые автобусы шведского производителя Scania – в целом их будет закуплено 50. Кроме того, в столице ездят 52 новых автобуса Isuzu Citibus.
Кроме этого, Вильнюс за 15,8 млн евро закупает 41 троллейбус Solaris – они появятся на улицах осенью 2018 года.
Сейчас в Вильнюсе курсируют около 345 автобусов и 250 троллейбусов, ежедневно они перевозят более 200 тыс. пассажиров.
По улицам Вильнюса курсируют новые автобусы Soliaris (1)
По вильнюсским улицам курсируют первые польские...
МВД Литвы: решения по визам принимаются вдвое быстрее (2)
В марте в Департаменте миграции (ДМ) Литвы принято 700...
В этом году в "Миссии Сибирь" примут участие две команды (15)
До первого завершения первого отборочного этапа...
Сюрприз: на пути поступающих в университеты - препятствия, коллегии привлекают бесплатными местами (1)
Государство в этом году обрадовало студентов...
TOP новостей
"Детские" деньги: обещали много и всем, но больше трети ничего не получили (18)
Правящие Литвы обещали расширять налоги для...
МВД Литвы: решения по визам принимаются вдвое быстрее (2)
В марте в Департаменте миграции (ДМ) Литвы принято 700...
Чудеса литовского строительства: дом есть, но его нет (25)
В Вильнюсе , в Бальсяй, на ул. Жалчу, жители получили...
Сюрприз: на пути поступающих в университеты - препятствия, коллегии привлекают бесплатными местами (1)
Государство в этом году обрадовало студентов...
Две Литвы: столица опережает остальную Литву по всем параметрам (6)
Департамент статистики Литвы начал готовить и...